Municipio dice no a solicitudes del contratista de Cuatro vientos

La secretaría de infraestructura informó al Abogado Martín Alberto Santos Díaz, Apoderado de la Unión Temporal Construnorte, la decisión de no acceder a la petición elevada por el apoderado del contratista de obra, en el sentido de revocar la decisión contenida en el oficio 2021-800-050755-1 del 24 de junio de 2021.

Con este oficio municipio a través de la secretaria de infraestructura se ratifica en su decisión, en la cual se resolvió de fondo la reclamación contractual, por medio de la cual se indicó al representante jurídico que, “no resulta procedente declarar que el Municipio de San José de Cúcuta incumplió el Contrato de Obra Pública No. 2817 de 2018. Según lo expresado en varios numerales de conclusión en el documento”.

Añade el documento conocido por Caracol Radio que, “de una interpretación armónica de los diferentes instrumentos contractuales, es claro que las obligaciones en materia de gestión predial, tendiente a una adquisición de los predios requeridos y redes, han correspondido contractualmente, desde siempre al contratista más no a la entidad estatal contratante”.

En otro de los apartes del extenso oficio se expresa que, “en consecuencia de lo anterior, y al no radicar dichas obligaciones en cabeza de la entidad, es de considerar que ésta no ha incurrido en incumplimiento de obligaciones contractuales, lo cual reafirma una vez más, que no se configuran los supuestos jurisprudenciales exigidos para la acreditación de la ocurrencia y aplicación de la excepción de contrato no cumplido. Por el contrario, no le asiste razón al contratista, para negarse seguir ejecutando el contrato y completar en debida forma su ejecución, máxime cuando está pendiente un mínimo porcentaje de ejecución contractual”.

Como conclusión por parte del municipio se añade que, “al no haberse configurado incumplimiento por parte de la entidad, no es posible considerar que ésta haya incurrido en un escenario de responsabilidad contractual que motive entonces el pago de indemnización integral alguna a su cargo y en favor del contratista”, negando la solicitud hecha por los contratistas de aproximadamente 2800 millones de pesos para finalizar la obra.

“Finalmente, por las causas anotadas, y bajo los términos del escrito estudiado, no es procedente reconocer ninguna suma económica en favor del contratista a título de indemnización integral, por los supuestos perjuicios patrimoniales causados al contratista en la modalidad de daño emergente y lucro cesante”.

Ahora se espera un pronunciamiento por parte de los representantes de la firma constructora y de la secretaría de infraestructura del municipio, que hasta el momento no se ha pronunciado argumentando que la obra se encuentra bajo análisis jurídico.