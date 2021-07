Miércoles 21 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Congresistas del Quindío hablaron de los temas y proyectos más importantes en la nueva legislatura, el representante a la cámara del partido Liberal Luciano Grisales nuevamente se enfocó en los temas medioambientales, la dignificación del trabajo del campo y el estudio de la reforma tributaria, por su parte Diego Javier Osorio del centro democrático habló de la importancia de la ley de turismo y de las zonas económicas sociales especiales y proyecto de condonación de deudas del Icetex

Dos personas capturadas y 8 comparendos en el marco de las movilizaciones en Armenia

En el marco del 20 de julio en la ciudad se realizó una concentración por parte de las centrales obreras en la plaza de Bolívar y por parte de hinchas y comunidad en general desarrollaron una marcha desde el estadio centenario en el que el comportamiento fue positivo sin mayores inconvenientes de orden público.

El coronel José Luis Ramírez, comandante de la Policía del departamento, manifestó que el balance es de resaltar, sin embargo, en horas de la noche algunos jóvenes quemaron llantas sobre el puente de la cejita y luego habrían intentado agredir a uniformados por lo que fueron impartidos 8 comparendos, además dos personas fueron capturadas por violencia contra servidor público y daños en bienes del estado.

El coronel destacó que a pesar de lo anterior la manifestación social se realizó sin contratiempos dejando un balance positivo del comportamiento en general de los manifestantes.

Desde Dignidad Agropecuaria en el Quindío señalaron que reactivar el paro es la presión para que el Congreso apruebe los proyectos presentados por el comité nacional del paro

Precisamente ante el Congreso de la República fueron presentados los 10 proyectos del Comité Nacional del Paro para brindar solución a la crisis social que vive el país,

Dimas Alberto Arias Lasso, integrante de la junta directiva de Dignidad agropecuaria del Quindío, resaltó que frente al eventual escenario de no aprobar los proyectos la única manera de presionar es reactivando las movilizaciones para exigir las soluciones reales a problemáticas estructurales que han generado el estallido social.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Dimas Arias, señaló que realizarán jornadas pedagógicas en diferentes sectores del departamento con el fin de que la comunidad conozca en detalle los proyectos presentados por el comité nacional del paro referentes a matricula cero, fortalecimiento de la red pública de salud, dignificación y formalización laboral.

236 casos positivos de COVID-19 se registraron entre lunes y martes en el Quindío, donde además se reportaron 17 personas fallecidas en el departamento debido al coronavirus.

El Quindío fue el departamento que más dosis de vacunas contra COVID- 19 aplicó por cada 100mil habitantes en la última semana, en la región se han aplicado 336.114 mil vacunas en total, 127990 segundas dosis, y 21839 dosis únicas

Sindicatos señalan que segundas dosis de vacunación COVID en docentes del Quindío no ha avanzado ni un 40%

Así lo dio a conocer el presidente del Sindicato de Educadores del departamento, Héctor Elías Leal, quien desmintió las cifras entregadas por la secretaría de educación de la ciudad que había mencionado que el 98% de los docentes ya tenían el esquema completo de vacunación. Fue claro que si bien no desconoce los avances en el proceso, no es cierto que sean las dosis completas puesto que no se evidencia la agilidad en la aplicación de las segundas.

La Personería de Armenia señaló que la desorganización para aplicación de segundas dosis contra COVID-19 y las largas filas son las quejas recurrentes de la ciudadanía

En el marco de la fase 2 etapa 4 de la vacunación contra COVID-19 el personero encargado de la ciudad, Eduardo Monsalve, dio a conocer que realizan vigilancia al proceso de inmunización en los diferentes puntos establecidos.

Destacó que han atendido quejas relacionadas con el desorden en el agendamiento de las segundas dosis ya que algunas personas no pueden acceder a la misma.

Indicó que a raíz de las quejas establecieron un requerimiento puntualmente a Red Salud por lo que ya poco a poco han subsanado la problemática. Además, resaltó que han podido evidenciar que hay personas que estando agendadas no se vacunan por dificultades en salud o por voluntad propia no desean hacerlo.

En noticias judiciales, Alias Betica de 33 años de edad fue asesinado en Pueblo Tapao

En el corregimiento de Pueblo Tapao del municipio de Montenegro se registró un hecho sicarial en el que fue asesinado con arma de fuego Víctor Alfonso Lasso López, alias Betica de 33 Años de edad.

De acuerdo con el Coronel José Luis Ramírez, comandante de la Policía del departamento, la víctima se movilizaba en una motocicleta color negra cuando fue impactado con arma de fuego por lo que la comunidad reportó el hecho. El coronel señaló que adelantan las respectivas investigaciones para dar claridad del hecho pero al parecer el mismo estaría relacionado con un ajuste de cuentas.

Alexander Osorio López fue enviado a la cárcel tras admitir el feminicidio de su esposa, Leidy Carmenza Vega Murcia hechos que confesó se habrían presentado en el barrio Santander de Armenia.

Sigue la polémica en el Quindío por la muerte del joven David Steven Mosquera Ríos de 23 años de edad luego de no resistir las lesiones provocadas por un accidente de tránsito que se presentó en el municipio de Circasia el 2 de julio donde fue atropellado por un vehículo que es propiedad del excandidato a la alcaldía de esa localidad Uriel Marín Castañeda.

Precisamente el señor Uriel Marín a través de un comunicado que envió a la opinión pública manifestó que desde el 4 de julio se puso a disposición de las autoridades y que el 19 de julio le reiteró a la fiscalía su intención de colaborar con la investigación, también indica que ha estado en comunicación constante con la familia del joven Mosquera Ríos y aclaro que no ha solicitado colaboración de ningún autoridad para que le ayuden en este caso

Sin embargo también se conoció una carta que envió a la opinión pública la señora Martha Cecilia Ríos Domínguez Madre De David Steven Mosquera Ríos, donde desmiente al señor Uriel con respecto a que se ha comunicado con ellos y estuvo pendiente de su hijo

En el comunicado señala “En ningún momento se ha manifestado, ni dado la cara a nosotros como familia con el ánimo de esclarecer nada. De ser así, no se hubiera tenido que buscar en parqueadero, talleres, redes sociales el rastro y/o ubicación del vehículo en el que se movilizaba en estado de alicoramiento y que sin importar lo sucedido huyo cruelmente del lugar de los hechos con el fin de no responder por lo sucedido”

Por su parte desde la gobernación del Quindío también a través del comunicado indicaron que el hecho se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, institución por la que reitero mi respeto, por su independencia y autonomía judicial.

Agrega “Espero que se esclarezcan los hechos lo más pronto posible. A la familia, brindarles todo mi apoyo, y darles la tranquilidad de que el responsable deberá responder por sus acciones ante las autoridades competentes”

Sindicato de maestros en el Quindío realizará desde este jueves verificación de protocolos de bioseguridad en colegios en medio de la presencialidad

Las instituciones educativas del departamento avanzan en el retorno a las aulas, el presidente del Sindicato de Educadores, Héctor Elías Leal, afirmó que no existen las condiciones de bioseguridad ni en la infraestructura educativa para brindar las garantías oportunas en medio del alto contagio por COVID-19.

Indicó que en articulación con la defensoría del pueblo establecerán verificación aleatoriamente en colegios con el fin de evidenciar el cumplimiento de los protocolos por parte de las autoridades.

En un 80% avanzan las obras del puente del barrio jardín de la fachada al sur de Armenia, luego de cinco años de demandas, para que construyeran el puente, líderes del sector esperan además que muy pronto se contraten las obras de la manzana 80 que también amenazan riesgo.

Desde la alcaldía de Armenia y el programa Familias en Acción hacen un llamado a los 564 titulares de estos hogares, que son beneficiados con la compensación del IVA, para que se acerquen a un punto Facilísimo, a realizar el cobro pertinente de este beneficio monetario.

Capacidad de carga del Valle de Cocora en Salento, tema abordado en Comité Extraordinario de Seguridad Turística

En cuanto a movilidad, se habló de la limitación de circulación de vehículos y peatones en las calles en temporadas altas, especialmente; el paso excesivo de todo tipo de vehículos por las vías principales del casco urbano y del Valle de Cocora (carros familiares, motos, buses, equinos y guías); la poca oferta de parqueaderos formalmente constituidos y la necesidad de mayor presencia de agentes de tránsito para cubrir las temporadas.

Hospital San Juan De Dios recibió el premio “oro” de la organización mundial de accidentes cerebro vasculares

La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y el programa de Derecho de la Universidad Alexander von Humboldt invita a los representantes de los medios de comunicación de la región a participar de la rueda de prensa en el marco del Foro Académico "Constitución Política de Colombia 30 años", que contará con la presencia de Fernando Carrillo Flórez, Exprocurador General de la Nación

En deportes, a las 8 de la noche en el estadio el Campín de Bogotá, Deportes Quindío jugará su segundo partido de la liga Dimayor enfrentando a Millonarios en condición de visitante.