Lo que piden jóvenes de la primera línea que asentaron campamento en Bogotá

Hace dos semanas se conoció en Bogotá que parte del grupo de jóvenes manifestantes, que se hacen llamar primera línea en el Portal de las Américas, se tomó las instalaciones de la Universidad de Kennedy, tras entablar un diálogo con representantes del Distrito, alrededor de 100 personas armaron un campamento en un lote del Acueducto ubicado en la misma zona.

Caracol Radio visitó este campamento para conocer un poco qué es lo que sucede allí y qué es lo que piden estos jóvenes.

La entrada al lote es un callejón que tiene edificios residenciales a un lado y la Universidad al otro, se observan carpas, ropa colgada en cuerdas, una olla comunitaria y pancartas, la mayoría de personas están encapuchadas.

Leer más: Cómo está preparada Bogotá para las manifestaciones del 20 de julio

Esta primera línea tiene un vocero todos le dicen 'El Profe', lo primero que dice es: “el objetivo de este campamento es desarrollar una asamblea popular permanente”.

Este joven de tez morena y ojos negros, lo único que se alcanza a observar ya que no se quita la capucha, explica que en este campamento hay estudiantes universitarios y pelaos de barrio que no pudieron estudiar y lo que los une es el descontento social.

“Acá vamos a estar el tiempo que sea pertinente para seguir construyendo un proyecto político y hasta que encontremos una sede física en la que nos podamos albergar y seguir trabajando”, explica 'El Profe' mientras se prepara para la marcha de este 20 de julio.

Sobre los diálogos que han sostenido con las autoridades en Bogotá dice que “es un diálogo simulado, no existe el diálogo, los funcionarios del Distrito vienen acá con un mensaje pregrabado con normas y artículos que justifican violaciones de derechos humanos y para hacer desalojos arbitrarios, no hay diálogo porque uno de los interlocutores siempre repite lo mismo pero no da respuestas”

“Nosotros queremos que se nos respete la vida, que se respete el derecho a la libre asociación, a la libre expresión, a la libre circulación para poder construir país, para poder articularnos con todos los procesos de base, barriales, comunitarios, populares y con todo aquel que está interesado en cambiar este sistema”, agrega.

Sobre la polémica que se generó en este campamento por videos que mostraban a jóvenes entrenándose con escudos y machetes, 'El Profe' explicó que “ esto es un campamento y los machetes los utilizamos para cortar leña, para cortar pasto, para cortar cuerdas, para muchas cosas se utilizan los machetes y los escudos los utilizamos como parte de la indumentaria de la primera línea, es parte de nuestra protección, no debería tratarse como ilegal ningún elemento de protección personal”

Éstos jóvenes de la primera línea también pidieron no ser estigmatizados y aseguraron que seguirán protestando de manera pacífica.