Proyecto de acuerdo daría beneficios a víctimas de edificios en Medellín

La exención del impuesto predial a las personas afectadas por edificaciones enfermas o implosionadas, como el caso Space o continental Towers, es lo que busca el proyecto de acuerdo que ya pasó el primer debate en el Concejo de Medellín.

Lina García, concejal del partido Centro Democrático, es una de las proponentes de este proyecto que beneficiaría a más de 1600 propietarios con la exención de pago hasta el 31 de diciembre de 2023.

De aprobarse, cobijaría también a propietarios que han tenido que evacuar sus hogares de manera temporal o definitiva por causas externas, naturales imprevisibles, irresistibles y ajenas a sus propietarios o poseedores.

La concejal afirmó que este proyecto es “una deuda que el municipio tiene con las personas que hoy no pueden hacer uso de su bien inmueble, ya sea porque no es apto para ser habitable o porque ya no existe”.