Autoridades educativas en Cúcuta se preparan para retorno a clases / ()

Las autoridades educativas comienzan desde este martes 6 de junio en conjunto con los docentes, la planificación para atender a la comunidad educativa que decida asistir presencialmente y no afectar el derecho a la educación de quienes decidan no asistir a las aulas.

El gobierno nacional mantiene su decisión de adelantar un retorno progresivo a la presencialidad, circunstancia que es analizada por las secretarias de educación, en interacción con las entidades encargadas de acompañar temas de salud e infraestructura educativa.

Jesica Ramírez, secretaria de educación de Cúcuta, dijo a Caracol Radio que, “por supuesto también otras decisiones que dependerán también de las familias, por ejemplo, la decisión de no enviar al estudiante, que también es una decisión libre y una decisión que no es obligatoria, que también incide en que el aula este llena o no”.

Un alto porcentaje de padres de familia advierten la negativa al retorno de sus hijos a las aulas.