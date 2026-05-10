Catatumberos están marcando sus casas con banderas blancas para evitar ataques con drones

Catatumbo

Comunidad del corregimiento de Versalles, jurisdicción del municipio de Tibú, en Norte de Santander, está en alerta máxima tras los más recientes ataques con explosivos lanzados desde drones, que dejó varias viviendas y locales comerciales destruidos.

La zozobra que vienen generándose por estas acciones terroristas, ha provocado que los habitantes de la zona marquen sus viviendas con banderas blancas, para evitar ser víctimas de estos ataques.

“Estos hechos no han parado en el territorio y se han venido presentando paulatinamente”, dijo a Caracol Radio, Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

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Resaltó que el último ataque presentado la semana anterior, “deja mucha preocupación entre la comunidad porque se dio dentro del caserío del corregimiento de Versalles y resultan varias viviendas afectadas”.

Mayorga enfatizó que la comunidad catatumbera está bajo un “temor generalizado”. Pidió a los actores armados que saquen a los civiles del conflicto.

Tras lo anterior, el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas aseguró que “a la comunidad le tocó salir a las calles con banderas blancas, con trapos blancos, para hacer un llamado a estos drones que sobrevuelan el caserío, para que no continúen afectando a la población civil”.

Las comunidades que están en límites entre los municipios de Tibú y El Tarra han sido las más afectadas por estas acciones terroristas.