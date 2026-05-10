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10 may 2026 Actualizado 16:57

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Nortesantandereanos en el pódium del Campeonato Nacional de Gimnasia en Medellín

Los deportistas de zona de frontera han logrado más de 30 medallas.

Cucuteños en el pódium del Campeonato Nacional de Gimnasia en Medellín. / Foto: Suministrada por Jairo Cadena.

Cucuteños en el pódium del Campeonato Nacional de Gimnasia en Medellín. / Foto: Suministrada por Jairo Cadena.

Cucuteños en el pódium del Campeonato Nacional de Gimnasia en Medellín. / Foto: Suministrada por Jairo Cadena.
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Cúcuta

Son más de 30 medallas las que los deportistas nortesantandereanos han logrado obtener en el Campeonato Nacional de Gimnasia por edades que se lleva a cabo en la ciudad de Medellín.

El Presidente de la Liga Nortesantanderana de Gimnasia, Jairo Cadena, ha informado que, hasta la mañana de este domingo 10 de mayo, los deportistas que han logrado quedar en el pódium son:

  • Alejandro Libreros.
  • Samuel Herrera.
  • Joshua Atehortua.
  • Sebastián Pérez.
  • Emanuel Valencia.
  • Miguel Ángel Rodríguez.
  • Dilan Parra.
  • Ángel Barajas.
  • Yan Dayron Zabala.
  • Jorman Álvarez.

Es de resaltar que este campeonato nacional es clasificatorio para los juegos Bolivarianos.

Los gimnastas viajaron con gran ilusión de traer a nuestro departamento las medallas doradas”, dijo Cadena.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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