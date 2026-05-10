A prisión presuntos miembros del Tren de Aragua por secuestro y tortura en Norte de Santander
La víctima es un comerciante venezolano.
Norte de Santander
Como Edward Yesid Palencia Garavito y Javier Alexander Ortiz Amado, fueron identificados los dos presuntos integrantes del Tren de Aragua, señalados de ser los responsables del secuestro extorsivo y tortura de un comerciante venezolano en Norte de Santander, el pasado 29 de abril.
De acuerdo a información entregada por la Fiscalía, “la víctima fue retenida en un inmueble del corregimiento de Urimaco, en San Cayetano; y posteriormente trasladada a una vivienda del barrio 20 de Julio, en Villa del Rosario, donde permaneció retenida”.
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Asegura el ente investigador que “los elementos materiales probatorios indican que Palencia Garavito y Ortiz Amado habrían cumplido funciones de vigilancia y custodia del ciudadano extranjero, y exigido 80 millones de pesos por su liberación en medio de actos de tortura y otras conductas en contra de su integridad".
Gracias a el trabajo del Gaula de la Policía, el comerciante fue rescatado.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los dos hombres los delitos de secuestro extorsivo agravado y tortura, al tiempo que solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario, petición a la que accedió un juez penal de control de garantías.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...