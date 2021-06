Corvivienda anunció plan para solucionar problemas en Flor de la Esperanza

Corvivienda reiteró que Torres Flor de la Esperanza es un proyecto que tuvo su origen en junio del año 2015 en el barrio Flor del Campo con un primer constructor, Coomul Victoria Cooperativa Multiactiva, quienes contaron con un plazo de 6 meses de ejecución para el desarrollo de urbanismo externo y construcción de 14 torres con 224 unidades habitacionales de cuatro pisos, y apartamentos de 42 metros cuadrados. La Interventoría estuvo a cargo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bolívar, desde el 26 de enero del 2016, a través de Convenio Interadministrativo igualmente en el 2017.

El 22 de junio de 2015 se declaró el incumplimiento parcial de la constructora Coomulvictoria, quien solo cumplieron con el 63 % de la construcción. A la fecha existen acciones judiciales en contra del constructor derivadas del contrato.

En abril del 2017 la entidad contrató con un segundo constructor por 9 meses con el propósito de terminar el 37% de las obras dejadas de ejecutar por el constructor, donde también fue contratada como interventoría la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bolívar, en abril del 2017 frente al segundo constructor.

Corvivienda, aseguró que en aras de verificar la ejecución del contrato y luego de una serie de inspecciones de orden técnico por parte de la misma entidad, se dispuso a reclamar al constructor Consorcio de Vivienda Torres Flor del Campo las obras no ejecutadas, sin que este atendiera estos reclamos.

“Se hicieron estos reclamos ante la compañía de seguros mediante la Resolución No. 009-2021 de fecha 18 de febrero del 2021 y Resolución No. 104-2021 de fecha 18 de febrero del 2021, por las no conformidades encontradas en el proyecto, por lo que a la fecha existen acciones de reclamación ante la compañía de seguros haciendo exigible las pólizas que amparan el proyecto Torres Flor de la Esperanza”, aseguró Corvivienda.

Esta entidad manifestó que sigue comprometida con las familias vulnerables de Cartagena, trabajando en la gestión de una solución pronta para la problemática que ha sufrido esta comunidad durante años. Por esta razón, viene realizando un comité con los líderes y representantes de la comunidad, donde se da seguimiento a las actividades y se verifica el cumplimiento al Plan de Acción 2021, diseñado para el proyecto.

El 28 de junio de 2021 se llevó a cabo una reunión informativa con líderes y miembros de la comunidad, con el objeto de socializar el avance del proceso de contratación para la impermeabilización de las cubiertas de la torres, que desde el año 2018 presentan filtraciones en época de lluvia, y aclarar las dudas que se tuvieran al respecto.

Profesionales del área técnica explicaron detalladamente los trabajos a adelantar y el coordinador del área de contratación informó que en los próximos días será publicado en el SECOP II el proceso de selección abreviada de menor cuantía, para la realización de dicha obra, quedando desde lo social el compromiso de diseñar piezas informativas con el cronograma de la contratación, para el correspondiente seguimiento, por parte de la comunidad, al proceso de selección del contratista y desarrollo de los trabajos

Durante el espacio de diálogo, fueron atendidas todas las inquietudes de la comunidad, la cual espera que prontamente se dé la solución a la situación que los afecta, tal como ha sido el compromiso de la entidad, que viene trabajando junto con su equipo Técnico - Social de acompañamiento 2021, en un seguimiento continuo a los asuntos que atañen a este proyecto y sus beneficiarios.