Con caravana despidieron desde Tunja al profesor Jhon Mario Ramírez

Y es que al menos 16 días estuvo luchando contra las complicaciones derivadas del Covid-19, desde una Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, el célebre deportista, ex jugador de Millonarios y otros clubles de Colombia, Jhon Mario Ramirez, quien a solo 2 semanas de haber sido designado como Director Técnico del equipo de fútbol profesional Patriotas Boyacá, se contagió con coronavirus, y que sumado a algunas enfermedades que en su historial clínico había presentado, no pudo responder al tratamiento médico, y terminó falleciendo sobre las 9:55 am de este sábado 26 de junio, en el mismo centro asistencial.

Sobre las 7pm de este sábado, jugadores, cuerpo técnico, directivas e hinchas de Patriotas Boyacá, se dieron cita en el Estadio La Independencia de Tunja, para desde allí, salir acompañando, en caravana, al carro fúnebre que trasladará hasta Bogotá, al profesor Jhon Mario Ramírez.

La caravana paró en el emblemático Puente de Boyacá, desde donde se le realizó un sentido homenaje a este hombre del fútbol, quien estaba cumpliendo el sueño de ser Director Técnico de un equipo profesional, con el equipo rojo de Boyacá, según dio a conocer en vida, en varias entrevistas.

Francisco Lagos, uno de los directivos de Patriotas, dijo en Caracol Radio que “le pedimos a la familia que nos permitiera, hacer un acompañamiento, con una caravana de honor, para despedirlo como un patriota, y expresar un homenaje y un sentimiento especial. La familia nos permitió hacer este momento emotivo de despedida, acompañando al coche fúnebre que trasladó el cuerpo del profesor Ramírez, a quien despedimos con muchos sentimientos encontrados, con cariño, admiración, y una profunda tristeza por su partida”.

El cuerpo del profesor Ramirez también fue acompañado por sus más cercanos familiares desde Tunja, hasta la funeraria La Candelaria de Bogotá, en la sala de Velación de El Chicó, ciudad donde posteriormente se realizarán sus exequias.

Los familiares del profesor Ramirez, también invitaron a que a través de las redes sociales, sus seguidores participen en un homenaje por su vida, este domingo y lunes 27 y 28 de junio, a las 10am con transmisión a través del Facebook Live de las Salas de Velación de La Candelaria.