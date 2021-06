Concejo pide establecer tarifas y be regular cementerio central

El Concejo de la ciudad de Cúcuta comenzó el cronograma de controles políticos a las diferentes secretarías de despacho, buscando conocer cómo avanza el cumplimiento en el plan de desarrollo establecido por la alcaldía.



La primera en pasar a este ejercicio político fue la Secretaría de gobierno a cargo de Cristian Buitrago haciendo énfasis en los munícipes en uno de los problemas que se ha manifestado por parte de la comunidad.



Jair Diaz concejal por el partido verde en la ciudad de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que es importante hacer un control exhaustivo en el Cementerio Central en donde la comunidad ha denunciado algunas irregularidades.



“Mirar de qué manera podemos generar un proyecto de acuerdo para que estas tasas se regulen y quitar esa corrupción, porque esta situación se está presentando en el Cementerio Central por el cobro de de la exhumación, hasta ahora estoy hablando de algo que la gente ha manifestado y la gente ha presentado las pruebas, si las funerarias hace negocios pues el señor Vicente que es el administrador tiene que denunciarlos y no lo ha hecho, las funerarias si están haciendo este proceso de una manera legal, las funerarias antes arrendaban los panteones y ahora ya no lo pueden hacer porque hay un particular ahí adentro del Cementerio Central, pero es malo que las funerarias lo hagan y no un particular”, dijo el concejal.

Lea además: Gobierno revisa programa "Paz con legalidad" en el Catatumbo



La Secretaría de gobierno de igual forma ha indicado que hará una Veeduria de los procesos que se están realizando en el Cementerio Central y que buscará corregir estos inconvenientes que ha afectado a la comunidad.