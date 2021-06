Docentes no comparten directriz de volver a aulas

Después de conocerse la directrices en donde el gobierno nacional ha ordenado que los profesores después de las vacaciones de mitad de año deben asistir presencialmente a las aulas de clase en todo el país, el sindicato de docentes ha rechazado este anuncio indicando que aún no es viable esta opción.



Las directivas de este gremio han reiterado que los diferentes colegios aún no cuentan con los elementos necesarios para poder hacer este proceso, y que el Gobierno Nacional debería preocuparse más por invertir los recursos que permitan garantizar la salubridad de los alumnos.



Leonardo Sanchez quien pertenece al sindicato de docentes Asinort en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que buscaran un consenso para no acatar esta orden que fue expresada por la Ministra de Educación.



“Nos parece indolente el anuncio que ha hecho la ministra de educación y que nos vayan a obligar a los docentes a asistir a las aulas viendo que estamos en un tercer pico de la pandemia, por ahora no acataremos este llamado y estamos dialogando con nuestras directivas para conocer cómo se va a desarrollar de ahora en adelante los procesos”, dijo el líder sindical.

El Gobierno Nacional ha indicado que para el mes de julio todo el cuerpo docente en Colombia ya debe estar vacunado y por esto se debe regresar nuevamente a las aulas de clases, y las personas que no acudan a su jornada laborales les será descontado en el sueldo las inasistencias.