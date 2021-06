Niegan demanda contra elección del personero de Cúcuta

La acción legal fue interpuesta por la ciudadana Mayra Alejandra Hurtado, que argumentaba que el personero de Cúcuta al momento de ser elegido por el concejo de la ciudad se encontraba bajo causal de inhabilidad por haber tenido un contrato con una entidad municipal.

El fallo con ponencia del magistrado Carlos Mario Peña Diaz, determino negar las pretensiones de la demanda y archivar el proceso, lo que le permite a Karoll Yesid Blanco continuar al frente del ministerio público.

Las conclusiones expresadas en el documento emitido por el tribunal administrativo señalan que, “la Sala considera que dicho cargo no amerita un análisis a profundidad en virtud de que junto con la demanda no se acompañó prueba documental que dé cuenta del vínculo de parentesco, y en gracia discusión, del contrato señalado cuyo objeto corresponde a “el contratista de manera autónoma e independiente sin que exista subordinación alguna se compromete con la EIS Cúcuta S.A. ESP a prestar servicios en el macroproceso estratégico” con fecha de inicio 02 de enero de 2020 y fecha de terminación16 de julio de 2020, del mismo no se desprende tampoco el ejercicio de autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio, menos aún la condición de representante legal de la entidad prestadora del servicio público”

El personero de Cúcuta Karoll Blanco celebro la decisión judicial y señalo que continuara adelantando las labores de acuerdo con la normatividad.