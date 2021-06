Concejo convocó mesas de trabajo con la Alcaldía para agilizar proyectos

La Mesa Directiva del Concejo en cabeza de su presidente Wilson Toncel Ochoa y los presidentes de las Comisiones 1ra, 2da y 3ra, César Pión, Fernando Niño y Luis Cassiani, invitaron a la administración Distrital a seguir trabajando juntos por Cartagena.

El presidente del cabildo Distrital ha recordado que el compromiso que ha existido entre la administración y los cabildantes es el de trabajar por Cartagena, respetando las funciones que a cada uno le asiste y le otorga la Constitución y las leyes colombianas.

El Concejo aseguró que la idea es seguir trabajando mancomunadamente algunos temas de interés para la ciudad como son, el déficit de Transcaribe, saneamiento fiscal del Distrito de Cartagena, cumplimiento del acuerdo de punto final, cumplimiento de pago a los hospitales, seguimiento a la prestación de los servicios públicos, al servicio de alumbrado público y la situación ambiental del caño Juan Angola y canales pluviales de la ciudad.

Para ello, el presidente del Concejo, informó que se han convocado mesas de trabajo con las cuales se busca forjar con la Administración Distrital la línea de progreso de la ciudad para aportarle elementos técnicos y jurídicos a los Proyectos de Acuerdo que la Alcaldía ha manifestado que radicará en el marco de este segundo periodo ordinario de sesiones.

Estas mesas de trabajo se realizarán desde el 21 al 25 de junio de 2021 por fuera del marco de las sesiones ordinarias, puesto que, en estas últimas, seguirán los cabildantes con la labor de control político y en el estudio y aprobación de los proyectos de acuerdos que se encuentran en curso.

Puntualizó Toncel "que por Cartagena no podemos detenernos en las situaciones que nos separan, sino que debemos seguir trabajando en lo que nos une y lo que nos une es la necesidad de brindarle una mejor calidad de vida a los cartageneros y luego de haberse surtido estos primeros 15 días de sesiones ordinarias, observamos que algunas dependencias de la administración y secretarías aún no alcanzan sus metas, por los que como Concejo no queremos quedarnos en el plano de la crítica, sino entrar a escuchar y proponer para juntos construir una mejor Cartagena”.

"Soy consciente que la declaratoria de una moción de censura puede generar divisiones o conflictos, pero como servidores públicos debemos estar por encima de todo eso y seguir adelante para alcanzar las metas propuestas en el Plan de Desarrollo, por lo que seguiremos trabajando de sol a sol, desde nuestra competencia", sostuvo Toncel.