Estudiante de la UTB ganó competencia internacional

Ada González, alumna del programa de Administración de Empresas de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Saad Shehryar de Pakistán y Kerri Warner son los ganadores de X-Culture 2021.

En el evento participaron 5.140 estudiantes pertenecientes a 150 universidades de las más prestigiosas de 78 países en el mundo. El ganador fue seleccionado entre 1.028 proyectos, por 174 expertos de 45 países y estuvo enfocado en la expansión internacional de DARTdrones (https://www.dartdrones.com/), compañía líder en USA, que dirige una red global de centros de entrenamiento para pilotos de drones.

Para lograrlo, inicialmente se identificaron los mercados extranjeros más prometedores, a través de un análisis en profundidad de sus entornos económicos, culturales y políticos; desarrollando recomendaciones sobre la logística y las adaptaciones de productos para sus nuevos mercados.

"Fue una experiencia enriquecedora de la que aprendí mucho, tanto profesional como personalmente, debido a que el proyecto me permitió mejorar mis soft and hard skills, desenvolverme en la gerencia de empresas globales y multiculturales y ampliar mi conocimiento de marketing internacional. Me enfoqué en la comunicación intercultural y la resolución de conflictos”, aseguró la estudiante de administración de empresas de la UTB, Ada González.

Agregó emocionada, que, junto con su equipo interactuó con diferentes culturas, dispersión de zonas horarias y desafíos de comunicación global.