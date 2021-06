Alcaldía respaldó a Armando Córdoba tras moción de censura en su contra

Por medio de un comunicado de prensa, la Alcaldía de Cartagena resaltó que la labor del secretario de Participación, Armando Córdoba, ha sido ajustada a la ley y la norma, y bajo los principios de transparencia y Anticorrupción promovidas por este gobierno.

“Somos respetuosos del control político que ha desarrollado el Concejo Distrital a todos los funcionarios del gobierno, sin embargo, debemos solicitar que cualquier decisión esté enmarcada en el debido proceso y las garantías procesales que merece cualquier servidor público”, reiteró la administración distrital.

El alcalde William Dau ha manifestado a comienzos de este año, su intención de tener unas relaciones sólidas y enmarcadas en el trabajo articulado entre Alcaldía y Concejo, a fin de garantizarle a la ciudadanía que las disputas políticas no entorpezcan el desarrollo de la ciudad. En ese sentido, le pidió a los cabilantes no excederse en su control político, máxime cuando no existen motivos de fondo para llevar a cabo dicha decisión.

Según la Alcaldía, desde la Secretaría de Participación, en el Programa de Adulto Mayor se han desarrollado seguimiento telefónico y visitas programadas a 9,163 adultos mayores inscritos en los 30 centros de vida y 106 grupos organizados. 1.452 personas mayores recibieron brigadas de atención integral. La entrega en el año 2020 de 15.584 kits alimenticios a más de 8.000 adultos mayores. La habilitación de tres Hogares Geriátricos en 2020 y 2021, para brindar atención a 150 adultos mayores en abandono por todo el año.

“Todas las atenciones integrales en 30 Centros de Vida y 106 Grupos Organizados se han realizado siguiendo lo estipulado en el Decreto 470 del 2020 emitido por el Gobierno Nacional, en el que se ordena la medida sanitaria obligatoria de cierre parcial de actividades en centros vida”, reiteró la administración distrital.

El alcalde William Dau y su gabinete, expresó su solidaridad y respaldo a la gestión de Armando Córdoba. “Esperamos que su gestión pese más que cualquier intención de revanchismo político”, puntualizó el Distrito.