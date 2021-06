Mendicidad infantil en Santa Marta continúa pese a acciones operativas

La Mendicidad Infantil en Santa Marta sigue siendo tema de discusión en el Concejo del Distrito que en un nuevo debate aseguró que las acciones para erradicar este flagelo no han dado resultado.

Los cabildantes lamentaron la no presencia del director del ICBF Seccional Magdalena Joaquín González Iturriago, sin embargo, hizo acto de presencia como representante de la entidad Malvi Guerra.

La presencia del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar era solicitado en el concejo, teniendo en cuenta que una de las principales denuncias de los concejales, corresponde a la práctica de mendicidad por parte de adultos y niños, en el semáforo ubicado a pocos metros de la sede local del Instituto. La representante de la entidad, no se refirió al respecto.

Por su parte, la concejal Marta García se mostró sorprendida con las respuestas que nuevamente fueron enviadas por las autoridades participantes. En ese orden, cuestionó a la Sandra Vallejo, secretaria de Seguridad, por manifestar que han hecho 150 caravanas en la ciudad, en las que no han encontrado muchos niños.

“Secretaría de Seguridad manifiesta en una de las respuestas que 'no encontraron niños mendigando porque había toque de queda'. De igual manera manifiestan que 'se han hecho 150 caravanas y no han encontrado niños mendigando'. Aquí debe haber indudablemente un error”, dijo Marta García.

En otro punto de su intervención cuestionó a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Distrital por la falta de acciones contundentes para combatir la mendicidad infantil en la ciudad, la cual va en crecimiento según expresó la secretaria de Seguridad Sandra Vallejo, al afirmar que Santa Marta se está enfrentando a una tercera ola de migración.

“A la Secretaría de Gobierno quiero decirle hay 1.479 millones de pesos para atender a la población vulnerable, acá tengo el contrato de no hace muchos días. ¿Por qué no hay acciones? ¿Por qué no hay un hogar de paso? ¿Cómo hacen una caravana un día en el que hay toque de queda?”: indicó la concejal.

La respuesta generalizada ante las peticiones de los concejales por parte de las autoridades presentes, es no poder actuar fuera de sus competencias institucionales, ante un caso de atención a un menor, para no incurrir en prevaricato. Tal fue el caso del representante de Migración Colombia Raúl Vélez quien expresó no tener las facultades para trasladar a un niño de un lugar a otro, aclarando que es ilegal llevarlo a una sala de transición.

"Lo que hemos escuchado hoy es pura demagogia y ninguno da solución a nada. No vamos a venir al Concejo a decir que ninguno tiene competencia. Todos se reúnen, hacen las batidas y se burlan de Santa Marta, porque es palpable la mendicidad infantil en las calles": detalló el concejal Juan Carlos Palacio.

Mendicidad a pocos metros del ICBF

El Concejal Efraín Lozano manifestó haber recorrido los semáforos de la ciudad y evidenciar la cantidad de mendicidad por parte de población migrante entre adultos y niños, resaltando que uno de los focos de indigencia, se hacina a pocos metros del ICBF Seccional Magdalena.

“No entendemos como niños practican la mendicidad infantil al lado a la Seccional Magdalena del ICBF. ¿Saben a nivel nacional que se alquilan niños para la mendicidad a pocos metros de la sede y la institución no hace absolutamente nada?”, expresó Lozano, advirtiendo que va a realizar las denuncias respectivas sobre el tema.

Finalmente, los concejal coincidieron en que solicitarán a la Procuraduría General de la Nación Investigar a todos los que conforman el decreto que reza la protección de la infancia en Santa Marta, y también, a la coordinación técnica y especializada en el tema de prevención y erradicación de trabajo infantil a nivel nacional y territorial (CIETI).