¿Cómo ven el regreso a la presencialidad padres y profesores?

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha dicho que la vacunación de personal educativo permitirá el regreso pleno a la presencialidad a más tardar en julio. Este anuncio ha generado diversas posiciones al respecto entre padres y maestros.

Por ejemplo, madres como Angie Rojas de 38 años dice que le alegra saber que su hijo Santiago de 5 años pueda volver al colegio: “Los niños deben estar en la presencialidad, lo necesitan. Además, eso los hace más independientes y aprenden más cuando están un ambiente diseñado para el aprendizaje que en la casa con un computador”, dice Angie.

Sin embargo, también están los padres como Johana Gelves quienes no quieren que sus hijos tengan que ir a los colegios pues le preocupa que la facilidad con la que se ha visto que muta el virus y la falta de protocolos de bioseguridad como la toma de temperatura.

Entre los profesores tambien hay división pues aunque reconocen las ventajas y beneficios de la presencialidad, profesores como Mauricio Gallego cree que hace falta más que la vacunación para volver a las aulas: “obviamente los espacios no permiten distanciamiento (...) la garantía que tenemos ahora es que están vacunando a los profesores entonces no tenemos esa angustia de que pronto nos contagiemos, pero está la angustia de que los muchachos sean un riesgo para ellos y sus familias”.

Por otro lado, profesores como Monica Bernal cree que el regreso a las aulas no solo es necesario para que los alumnos accedan a la mejor educación posible, sino que es vital para la salud mental de estudiantes y maestros. Además, señala que en el caso de estudiantes de colegios públicos la virtualidad ha sido desafiante pues sus padres no pueden realizar el acompañamiento adecuado por sus empleos y no siempre tienen el acceso a las herramientas tecnológicas necesarias.

La alcaldesa Claudia Lopez ha afirmado que este domingo se completará la aplicación de las primeras dosis de la vacuna de maestros y funcionarios administrativos de la capital y que antes de terminar junio todos deberán haber completado su esquema de vacunación, para retornar sin excusas a la presencialidad.