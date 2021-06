Menores de edad en riesgo por desnutrición, maltrato y problemas mentales

Ante el aislamiento obligatorio que ha generado la pandemia por COVID-19 en el mundo, los miedos al contagio, el alejarse de sus compañeros y maestros, las situaciones económicas de sus hogares y el aumento de casos de violencia intrafamiliar; los niños, niñas y adolescentes han terminado siendo una de las poblaciones con mayor riesgo de maltrato, desnutrición y problemas de salud mental, por lo que la socialización con su entorno se hace urgente.

“El hecho de que haya un contacto entre los menores de edad y sus educadores, los agentes pedagógicos en las entidades de atención a la primera infancia a los psicoorientadores, crea las condiciones para que ellos pueda hablar, contar una situación de abuso, muchas veces cuando están en el interior de sus casas sin la posibilidad de compartir en otros ambientes, se guarda silencio frente a esas posibles situaciones de vulneración y cuando se tiene el contacto con aquellas personas que son cuidadores secundarios, por llamarlos de alguna manera, se da la posibilidad entonces de que se detecten”, explica Luis Eduardo Céspedes, director del ICBF en Caldas.

Frente a esto señala que, si un menor sufrió de maltrato, presenta moretones o lesiones, es más fácil de detectar por los maestros e incluso sus compañeros quienes pueden apoyarlos para denunciar y en consecuencia recibir atención psicosocial en sus entornos, proceso necesario para su protección.

“La alternancia es necesaria en estos momentos, no solamente para detectar esas situaciones de maltrato o abuso en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino para enfrentar una posible epidemia que también se nos puede generar porque por estarlos cuidando excesivamente del COVID y diciendo que no deben salir de sus casas, que no deben interactuar porque nos da temor de un posible contagio, los estamos sometiendo a una epidemia de salud mental o a una epidemia por problemas de nutrición, porque no olvidemos las acciones que se adelantan en los restaurantes escolares y en los programas de nutrición del ICBF”, indicó el funcionario.

Resalta la importancia de que esta alternancia se realice de manera organizada, siguiendo los protocolos de bioseguridad, reforzando y enseñando las pautas de autocuidado, pero avanzando en algo que es urgente, evitar que se sigan acrecentando los problemas de salud mental, desnutrición y maltrato, a través del acompañamiento pedagógico a los niños, niñas y adolescentes.

