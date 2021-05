¿Hay un posible despido masivo en Metrosalud?

El Sindicato de Trabajadores de Metrosalud y la Asociación Médica de Antioquia dieron a conocer un posible caso de despidos masivos al interior de Metrosalud, en donde estaría en riesgo el empleo de más de 300 trabajadores de la salud, entre ellos varios médicos.

A la denuncia se sumó el exconcejal Bernardo Guerra, quien por medio de su cuenta de Twitter le pidió al alcalde Daniel Quintero, explicaciones sobre la situación. Al respecto Germán Reyes, presidente de Asmedas.

“Se le preguntó a la gerente cuál iba a ser el futuro real de los 320 funcionarios y no hubo respuesta ni de ella ni de la Secretaría de Salud. La planta de personal tiene 101 vacantes, no entiende uno cómo la Alcaldía contrata para el proceso de vacunación a 520 trabajadores y no tiene en cuenta a los que despidió en diciembre y las vacantes de la planta temporal”, argumentó el líder.

Los sindicatos le pidieron a Metrosalud legalizar o planta temporal como planta permanente y de esta manera asegurar el empleo de los trabajadores de la salud de esta institución, que es señalada como la red de salud pública más grande del país, pero que ha tenido varios inconvenientes financieros. Estamos pendientes de la respuesta de la respuesta de la Alcaldía de Medellín.

Mientras tanto la Junta Directiva de Metrosalud tendrá reunión esta tarde, para tomar decisiones frente a la planta temporal.