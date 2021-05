Así será la 'Baqunatón' contra el COVID-19 en Barranquilla

Una gran ‘Baqunatón’ para aplicar dosis contra el COVID-19 en horario extendido de 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche se realizará este sábado 29 de mayo, en los puntos masivos y en los autoservicios habilitados en centros comerciales de la ciudad, con el propósito de agilizar el plan, especialmente en las personas mayores de 55 años que aún no han iniciado o completado su esquema de vacunación.



Esta población de 55 años en adelante se atenderá sin citas programadas; los adultos de 50 a 54 años y de 40 años en adelante con comorbilidades también pueden asistir a esta jornada, pero con previo agendamiento a través del enlace:

http://bit.ly/AgendamientoVacunacion en los siguientes puntos:



• Estadio Romelio Martínez

• Estadio Édgar Rentería

• Coliseo Elías Chegwin

• Escuela Normal La Hacienda

• Punto de vacunación Universidad Simón Bolívar

• Drive Thru (centros comerciales Viva y Mall Plaza).

De igual forma, estarán disponibles varias unidades móviles en diferentes parques y puntos estratégicos de Barranquilla, como son: parqueadero del estadio Metropolitano, parque Venezuela, colegio Pies Descalzos del corregimiento La Playa, parque los Andes y parque Las Nieves.



En los puntos habilitados en los PASO y los CAMINO, Don Bosco y en las IPS la atención será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y el punto de la Cruz Roja funcionará desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.



“La jornada de Baqunatón continuará el domingo 29 de mayo en horario normal de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y esperamos que en esta fecha, que se celebra el día de las madres, acudan a los puntos habilitados para vacunar la vida”, manifestó el secretario de Salud del Distrito, Humberto Mendoza, agregando que el Distrito cuenta con suficientes dosis de vacunas COVID-19.



Llegan otras 29.602 dosis



La Secretaría de Salud del Distrito confirmó la llegada este jueves de otro lote de 29.602 dosis de vacunas contra el COVID-19, para fortalecer el plan de vacunación para los cuatro grupos poblacionales que hacen parte de la etapa 3 y continuar completando los esquemas de vacunación de los que pertenecen a las etapas 1 y 2.



Con estas vacunas se garantiza la aplicación de las primeras dosis para las personas de 55 y 59 años con o sin comorbilidades; los de 50 y 54 años con o sin comorbilidades, los docentes de educación básica y media, fuerzas militares y Policía Nacional y aquellos con edades entre 40 y 49 años con diagnóstico de alguna enfermedad crónica.



A corte del 27 de mayo del presente año, en Barranquilla se han aplicado un total de 332.816 dosis de vacunas contra el COVID-19 y se han recibido 466.587 biológicos de parte del Gobierno nacional.



El ritmo de vacunación diaria en la ciudad ha ido aumentando. Este jueves se aplicaron 10.163 dosis. Barranquilla es la ciudad con mayor número de aplicación de vacunas COVID-19, de acuerdo con el número de habitantes.