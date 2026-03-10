MinSalud desmiente suspensión de tratamientos y garantiza atención médica de alta complejidad

Personal de la salud y al lado el logo de MinSalud (Fotos vía Getty Images y redes sociales de MinSalud)

El Ministerio de Salud y Protección Social rechazó de manera categórica las versiones que han circulado en algunos medios de comunicación sobre una supuesta suspensión de tratamientos médicos en Colombia y aseguró que ninguna normativa del sistema de salud autoriza la interrupción de procedimientos de alta complejidad ni la atención de pacientes con enfermedades de alto costo.

En un comunicado oficial, la cartera de salud aclaró que las medidas relacionadas con los mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial no contemplan bajo ninguna circunstancia la suspensión de tratamientos como quimioterapias, trasplantes u otros procedimientos especializados.

“El Ministerio de Salud informa con absoluta claridad que la normativa no contempla la suspensión de tratamientos ni autoriza la interrupción de la atención de pacientes con enfermedades de alto costo”, indicaron en su pronunciamiento.

El origen de la polémica la sostenibilidad del sistema de salud

El pronunciamiento del Ministerio se da luego de que circularan interpretaciones sobre los decretos relacionados con los mecanismos diferenciales de aseguramiento en salud con enfoque territorial, que algunos sectores interpretaron como una posible suspensión o limitación de tratamientos de alta complejidad en el país.

Frente a estas versiones, la cartera de salud insistió en que dichas interpretaciones carecen de sustento normativo y distorsionan el alcance real de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.

Según el Ministerio, este tipo de afirmaciones generan alarma injustificada entre pacientes y familiares, especialmente en quienes dependen de tratamientos continuos para enfermedades graves.

“Difundir interpretaciones inexactas sobre una supuesta suspensión de tratamientos oncológicos, trasplantes u otras atenciones de alta complejidad genera temor innecesario y desinforma a la opinión pública”, señaló la entidad.





Traslados entre EPS no suspenden tratamientos

El Ministerio también explicó que los procesos de reasignación o traslado de afiliados entre EPS no representan una situación excepcional dentro del sistema de salud colombiano.

Este tipo de procedimientos —explicó la entidad— se han aplicado en diferentes momentos cuando una EPS entra en liquidación, intervención administrativa o decide retirarse de la operación en un territorio determinado.

“Estos procedimientos hacen parte de los mecanismos ordinarios de administración del sistema y se han aplicado de manera recurrente para garantizar la continuidad del aseguramiento cuando una EPS deja de operar en un territorio”, explicó la cartera.

En ese sentido, el Gobierno insistió en que estos procesos administrativos no implican la suspensión de tratamientos ni la interrupción de procedimientos médicos en curso.

El Ministerio recordó que las EPS y las redes de prestadores de servicios de salud mantienen plenamente vigentes sus obligaciones frente a los pacientes, incluso en medio de ajustes administrativos del sistema.

Esto incluye garantizar la continuidad de tratamientos médicos, la entrega de medicamentos, la realización de procedimientos programados y el acceso a controles médicos requeridos.

Según la cartera, cualquier proceso de implementación de medidas en el sistema debe respetar los principios de continuidad, integralidad, oportunidad y accesibilidad en la atención en salud, establecidos en la Constitución y en la Ley Estatutaria de Salud.

Protección especial para pacientes de alto costo

El Ministerio subrayó que cualquier ajuste operativo dentro del sistema debe contar con salvaguardas que aseguren la permanencia de la atención, especialmente para poblaciones con protección especial.

Entre ellos se encuentran pacientes con enfermedades de alto costo, personas con cáncer, receptores de trasplantes, pacientes con enfermedades raras o huérfanas, mujeres gestantes, niños, niñas y adolescentes.

La entidad también aclaró que ninguna medida adoptada por el Gobierno puede interpretarse como una autorización para suspender rutas de atención clínica ni trasladar cargas administrativas a los usuarios del sistema.

Finalmente, el Ministerio de Salud hizo un llamado a los medios de comunicación, actores del sistema y líderes de opinión a informar con responsabilidad sobre temas relacionados con el sistema de salud.

“El Ministerio continuará ejerciendo sus funciones de dirección, regulación y seguimiento para garantizar que cualquier proceso de implementación se realice con estricto apego al marco constitucional y legal, y con plena protección del derecho fundamental a la salud”, concluyó la entidad.

En medio del debate sobre el futuro del sistema de salud y la implementación de nuevas medidas regulatorias, el Gobierno insistió en que ninguna reforma ni ajuste administrativo puede traducirse en la interrupción de tratamientos médicos, especialmente para pacientes con enfermedades graves o de alto costo.