Jueves 27 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío aún no hay vacunas para iniciar la etapa 3 de la vacunación contra el COVID-19

Recordemos que esta etapa incluye la población entre 50 y 59 años, al igual que docentes, fuerza pública, personal de la Fiscalía, además a toda la población entre los 16 y los 59 años que tenga al menos una de las más de 20 comorbilidades priorizadas en el plan.

La referente de vacunación de la secretaría de salud departamental, Adriana García, señaló que son altas las expectativas tras el anuncio del Gobierno Nacional para ampliar las etapas de inmunización.

Destacó que los biológicos deben contar con resolución y la respectiva orientación hacia la población. Añadió que el lunes recibieron 23 mil dosis de las cuales 15 mil corresponden a segundas dosis.

Vale resaltar que a 3 meses del inicio de la vacunación, el departamento ha recibido 178. 503 dosis distribuidas en Pfizer, Sinovac y Astrazeneca de las cuales 114. 019 corresponde a primera dosis y 64. 484 para segundas dosis cumpliendo con la aplicación en un 89.58%.

El 70% de los recolectores de café en el Quindío son mayores de 60 años de edad, priorizados en el plan de vacunación contra COVID-19

Precisamente en total son 5.060 los caficultores del departamento y de esos el 70% son mayores de 60 años de edad. El director del comité de cafeteros, José Martín Vásquez, señaló que avanzan en el monitoreo para verificar la inmunización de los adultos y realizaron el llamado para que sean parte del proceso y disminuir el riesgo de contagio por COVID.

La Secretaría de Salud informó que este 27 y 28 de mayo se realizarán jornadas de vacunación de primeras dosis para los mayores de 60 años en la institución educativa La Adiela, sede La Cecilia. En esta inmunización se utilizará el biológico Sinovac. La jornada se desarrollará en el horario de atención de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

La Alcaldía de Armenia, a través de la oficina de salud pública, informó que las personas mayores de 60 años que presenten problemas de movilidad por discapacidad y que necesitan la vacuna contra la COVID-19, pueden solicitar el servicio de inmunización domiciliaria directamente con las EPS o escribiendo al correo quejascovid19ssm@armenia.gov.co de la Secretaría de Salud

El departamento del Quindío reporta 156 casos positivos para COVID-19, Además se presentan cinco fallecidos, uno de ellos un bebe de un mes de nacido en el municipio de Quimbaya.

Empleados contratistas del Hospital La Misericordia de Calarcá realizarán hoy nuevamente un plantón, porque son tres meses de salario que les adeudan

Profesor de la Universidad del Quindío denuncia señalamientos en su contra por actos vandálicos en medio de las protestas sociales

A través de un comunicado de la asociación sindical de profesores universitarios seccional Quindío, Aspu, dieron a conocer la situación en la que el docente Luis Fernando Marín es estigmatizado como promotor de los hechos de vandalismo ocurrió el pasado lunes 24 de mayo al interior de la Universidad del Quindío.

El docente aseguró en diálogo con caracol radio que siempre ha sido mediador en las diferentes manifestaciones sociales por eso lo sorprendió una publicación en Facebook que lo señalaba como el responsable de los desmanes por eso aclaró que estuvo en el lugar para atender a los jóvenes heridos en medio del enfrentamiento con el Esmad.

El docente indicó que es preocupante la situación por la vulneración de su buen nombre y que en la actual situación del país pone su vida en peligro. Exigió investigación de las autoridades frente a este caso.

Con normalidad se cumplió la marcha de la reconciliación contra los bloqueos, el vandalismo y la violencia en Armenia, los marchantes en su mayoría dejaron en claro que respetan el paro nacional y la protesta pacífica, pero rechazan los bloqueos que afectan la economía del Quindío

Después de 12 horas, un grupo de docentes del Quindío y otras regiones llegaron a la ciudad de Cali donde hoy entregarán las ayudas humanitarias recolectadas durante la donatón la semana pasada a los participantes del paro y la resistencia en la capital del valle del cauca

De otro lado, los maestros también marcharon pacíficamente en Armenia en la denominada toma a las capitales, y los estudiantes y jóvenes también se movilizaron pacíficamente entre Armenia y Circasia

Para hoy los docentes tienen programado un plantón en la plaza de Bolívar y los estudiantes y jóvenes han programado una actividad denominada cartelazo en el coliseo principal de Circasia a las 3 de la tarde.

Lo que faltaba, por el paro y los bloqueos se retrasa la entrega de las obras complementarias del cruce de la cordillera central túnel de la línea entre Quindío y Tolima

El director del Invías Juan Esteban gil explicó que durante este periodo de paro se registraron 37 eventos a lo largo del proyecto, siendo 3 los puntos más afectados: el kilómetro 37 del proyecto, sector de Cinabrios, y el kilómetro 39, sector de Bellavista, ambos en el departamento de Tolima, donde se presentaron deslizamientos

Agregó que el puente Yarumo Blanco (Quindío), donde resultaron afectados componentes de la estructura que deben ser analizados por expertos para garantizar el correcto desarrollo de la obra.

En noticias judiciales, la Policía Quindío no pudo capturar al delincuente que en video quedó grabado el momento en el que atraca a una mujer en el municipio de Calarcá, las autoridades destacaron la denuncia ciudadana pero como no fue en flagrancia no pudo ser detenido, esperan que la afectada interponga la denuncia para capturarlo.

En Génova realizarán cabildo abierto para rechazar los proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas

Luego de una reunión los promotores del cabildo y el concejo del bello rincón quindianos acordaron que se ampliará el número de ponentes y también el número de participantes, la actividad se cumplirá mañana viernes a las 9 de lamañana

El alcalde de la localidad, Jorge Iván Osorio, fue enfático en afirmar que no permitirán explotación de los recursos naturales por eso resaltó la importancia de este tipo de espacios.

El Quindío ha recolectado el 80% de la cosecha cafetera del primer semestre del año

El director del Comité de Cafeteros del departamento, José Martín Vásquez, evidenció las dificultades para la comercialización del grano por los bloqueos viales, sin embargo, exaltó la labor en cuanto a la recolección cafetera que ha sido con mano de obra local.

Más de 50 mil beneficiarios en el Quindío recibirán pagos de devolución del IVA e ingreso solidario

El director regional de prosperidad social en el Quindío, Héctor Marín, informó que 14.507 beneficiarios recibirán $76.000 correspondiente al segundo ciclo de Devolución del IVA.

Los hogares bancarizados del programa Ingreso Solidario tendrán de manera escalonada, el incentivo económico correspondiente al pago 14 y hasta el 8 de junio los hogares no bancarizados recibirán $160.000 correspondientes al mismo ciclo.

Destacó que aquellos hogares habilitados que no pudieron cobrar el incentivo del último ciclo de pago lo podrán recibir acumulado, siempre y cuando no estén suspendidos por tres no cobros.

Resaltó que la modalidad para cobro en los diferentes punto facilísimo será pico y cédula para hoy jueves 27 de mayo corresponde a cédulas terminadas en 3 para ingreso solidario y 4 para devolución del IVA.

Trabajo Sí Hay la multinacional Teleperformance está ofreciendo 1000 vacantes de trabajo en áreas administrativas, desarrollo de software y como agente de call center. Si sabes inglés y quieres trabajar desde casa, ingresa mañana al Facebook Live de la Agencia de Inversión del Quindío a las 10 de la mañana.

Departamento de Prosperidad social realiza inscripciones de Familias en Acción en el Quindío

El director de la entidad en el departamento, Héctor Marín, manifestó que desde hace 9 años no realizaban inscripciones y el objetivo es alcanzar más de 15 mil hogares de familias beneficiarias del programa.

Además, más de 23 mil cupos para adultos mayores. Destacó que las inscripciones no tienen ningún costo y que las familias focalizadas hacen parte de un estudio del departamento nacional de planeación.

En deportes, se inició la semifinal de la liga profesional de baloncesto en el coliseo evangelista Mora de Cali, donde Cafeteros de Armenia perdió por un punto 80 a79 contra Titanes, mañana viernes se jugará el segundo partido a las 7y30 de la noche.