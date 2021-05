Sector salud en alerta ante ocupación de UCI en Cúcuta

Muy preocupados están los médicos en el oriente del país ante el aumento al 81% de la ocupación de camas UCI en todo el departamento, y que se está viendo reflejado en los traumatismos para poder atender a los pacientes.



El problema más latente son las personas que llegan con graves afectaciones respiratorias del COVID-19 qué requieren hospitalización, y poco a poco se están reduciendo los espacios para poder albergar a las personas que están afectadas por la pandemia.

El médico Germán Espitia Intensivista de la Clínica Norte en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que esta situación genera nuevamente un plan de contingencia que debe ser aplicado por el personal médico para garantizar que se pueda responder ante cualquier emergencia.



“La ruta de las movilizaciones, las aglomeraciones y las reuniones sin el distanciamiento físico son las que están generando esta situación que estamos atendiendo, el aumento de la capacidad en las unidades de cuidados intensivos se debe a que la población no ha tenido cuidado en las medidas que se han recomendado con la pandemia como el aislamiento social y el uso del tapabocas, con las marchas y las movilizaciones uno los ve reunidos sin tapabocas, los cuidados de la salud no se están siguiendo y esto puede aumentar por la falta de responsabilidad de las personas para evitar el contagio, además tenemos la situación que por los bloqueos no están llegando todos los insumos médicos como el oxígeno y hace que la atención del paciente en la unidad de cuidado intensivo sea limitada por la falta de recursos”, dijo el vocero del gremio.



Se ha reiterado llamar aumentar las restricciones de movilidad en todo el departamento, Y con esto tratar de mitigar un poco el crecimiento desmesurado que se está dando del coronavirus.