Sigue el aumento en precios de alimentos en Cúcuta por el paro

El incremento de los precios de la canasta básica debido a las dificultades para transportar los alimentos hacia el oriente del país y las poblaciones fronterizas continúa, generando un inconformismo en el consumidor final que debe pagar este sobrecosto para comprar los diferentes productos.



Esta situación se ha originado debido al paro nacional que se adelanta en la mayoría de las regiones de Colombia, y los bloqueos que se mantienen en las principales vías que sirven para poder trasladar los alimentos.



Adriana Montes gerente de mercadeo del Supermercado Los Montes en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que se está haciendo todo lo posible para tratar de mitigar esta situación y en lo posible entregar los productos al precio más bajo posible.

“Nosotros contamos con 16 sitios de venta en Norte de Santander y actualmente tenemos tres centros de distribución que han mitigado un poco la situación permitiendo abastecer nuestras tiendas, sin embargo la afectación más grande es el tema de la logística para hacer llegar todos los productos como perecederos y no alimentos desde otras regiones del país, lo que más nos ha afectado son el alza de los productos perecederos agrícolas como el plátano, la cebolla, el tomate, el banano y la papaya que han subido al no poder pasar los camiones, y en el caso de los productos bovinos, porcinos y avícolas el incremento puede estar entre el 20% y 150%”, dijo la vocera del gremio.



Se ha hecho el llamado a los sectores que protestan para permitir el paso humanitario de estos productos, Y no generar a corto plazo un desabastecimiento que pueda perjudicar aún más a las comunidades.