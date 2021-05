Pobreza y desatención médica, la pandemia de los pueblos palafitos

La desidia y el abandono estatal de estos pueblos palafíticos llaman la atención de la prensa local y nacional por el fallecimiento de una niña de 13 años de edad, quien esperó ser trasladada hasta un hospital para ser atendida por médicos especialistas, pero en el trayecto murió.

Su deceso se produjo, al parecer, porque hubo una tardanza en la compra de gasolina para el vehículo acuático en el que la movilizarían. No había dinero, según denuncia la comunidad.

"La niña empezó con una sintomatología de dolor abdominal agudo y vomito. Los padres no tenían ni siquiera para comprarle un suero; no había un médico que atendiera a la niña, no había una ambulancia disponible que pudiera rescatarla y llevarla al hospital", asegura Liliana Domenich, coordinadora de proyectos de la Fundación Juventud Líder.

Domenich sostiene que en el dolor de esta población es no contar con medios de transporte para poder llegar hasta los puestos de salud más cercanos y ser atendidos.

"La persona tiene que buscar los medios para transportarse, buscando gasolina prestada. En la gran mayoría de los casos las personas fallecen porque no tienen la facilidad de transportarse. No tienen médicos de planta que puedan suplir estas necesidades", refiere Liliana Domenich.

Domenich afirma que la fundación que coordina está de luto por el fallecimiento de Jennifer, la niña de 13 años de edad que dejó de existir esperando ser atendida, medicamente hablando.

"Su fallecimiento pudo haber sido evitable, solamente con tener la oportunidad de recibir la atención médica a tiempo. Su diagnostico fue una peritonitis causada por una apendicitis, pudo haber sido operada y evitar esa muerte", señala Liliana Domenich.

INVESTIGACIÓN DE AUTORIDADES DE SALUD

Conocido el caso, las autoridades del Magdalena emitieron un comunicado en donde anunciaban una investigación para conocer las causas de su muerte y la trazabilidad del estado de salud de Jennifer.

"Se adelantan labores de investigación en coordinación con un grupo especial del centro asistencial local, con la intención de conocer la trazabilidad del estado de salud de la niña y determinar las hipótesis sobre su deceso", dijo la Secretaría de Salud del Magdalena.

Mencionaron, además que, el gobernador Carlos Caicedo, dispuso a través de la Secretaría Seccional de Salud, un grupo de profesionales conformado por un médico y dos enfermeras que estarán atendiendo de forma inmediata y de manera permanente las 24 horas del día en el pueblo palafito de Nueva Venecia.

Sin embargo, de acuerdo a las denuncias de la comunidad, este personal médico solo fue anunciado después del fallecimiento de la menor, por lo que ellos aseguran que "si estuviesen las 14 horas en esta zona, la situación fuera distinta".