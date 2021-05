Comerciantes de Ibagué y Cajamarca gravemente afectados por el paro

Una difícil situación económica están atravesando los comerciantes de los municipio de Ibagué y Cajamarca, afectados por los constantes bloqueos en el marco de los más de 20 días de paro nacional.

Los comerciantes de la calle 60 con carrera 5 de Ibagué, aseguran que tras ser uno de los puntos de concentración por parte de manifestantes, las ventas se han caído en casi un 100% y se ha tenido que disminuir el número de empleados.

Por otra parte, Isaac Ramírez, comerciante del municipio de Cajamarca expresó a caracol radio que ya no cuentan con mercancía para vender en sus negocios, trataron de reactivar su economía afectada por la pandemia del COVID-19, pero el paro los ha golpeado fuertemente, ya no pasan vehículos por el lugar, los restaurantes están vacíos y no cuentan con recursos para mantener sus nóminas de empleados.

Los comerciantes piden al Gobierno Nacional y a los manifestantes llegar a un acuerdo por las vías del diálogo, con el fin de poder reactivar sus actividades comerciales.