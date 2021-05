Empleados de Salucoop en Cúcuta rechazan liquidación final de la entidad

Después de conocerse el pronunciamiento de Felipe Negrete quién es el agente liquidador de Salucoop donde afirmó que se tiene previsto que para el mes de noviembre de este año se pueda lograr la liquidación total de esta EPS, los antiguos trabajadores de esta entidad en el oriente colombiano han mostrado su preocupación al aún tener muchas deudas con sus sueldos.



Recordemos que en el 2015 la superintendencia de salud ordenó la liquidación de esta entidad que tenía. 4.6 millones de afiliados y era la más grande de Colombia, debido a los problemas de atención que ya se habían evidenciado en todo el país.



Hugo Sanguino quien fue presidente del sindicato de trabajadores de esta entidad y además abogado en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que es preocupante que pueda finalizar todo el proceso con la venta de los activos y no se cumpla con las personas que le entregaron su dedicación a esta EPS.



“Para nosotros esta noticia no es de agrado porque salieron con el mismo argumento, porque la venta de los pocos activos que quedan el resultado no va a alcanzar para pagar todas las acreencias laborales, incluso procesos en los cuales Salucoop está implicado directamente y procesos en donde está vinculado mente mediante solidaridad, hace más o menos 4 años cuando se quiso vender esta empresa echaron para atrás la venta porque todos los activos no alcanzaba para pagar a todo el mundo, ya estamos mirando qué prácticamente nos van a dejar por fuera y le van a quedar debiendo más de 18,000 trabajadores a nivel nacional”, dijo el vocero de los trabajadores.

Lea también:Sector obrero en Táchira celebra anuncio de abrir frontera desde Colombia

Sin embargo el agente liquidador ha indicado que se logrará avanzar en el pago de por lo menos el 70% de los 3.3 billones de pesos correspondientes a la deuda total, y que en cuanto a la deuda con los trabajadores se cancelará el 100%.