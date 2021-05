En Venezuela preocupa posible influencia de Maduro en paro de Colombia

Los dirigentes de la oposición en Venezuela han indicado que a pesar de no tener información precisa de una posible intervención directa del gobierno de ese país en las protestas que actualmente se realizan en Colombia, no se puede descartar la influencia que puede tener el oficialismo en diversos procesos que se dan en estas manifestaciones.



Esta sospecha se comenzó a dar con las declaraciones del ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma, el cual indicó que directamente el presidente de Venezuela Nicolás Maduro estaría detrás de algunos de estos bloqueos.



Uno de los líderes de la oposición en el Estado Táchira, le dijo a Caracol Radio que Colombia debe aumentar los controles en este tema.



“Lamentamos la situación que está viviendo el pueblo colombiano hoy, un país tan próspero que hoy se ve mermado en su capacidad de trabajo y progreso en una protesta legítima, no podemos asegurar si Maduro está financiando las protestas porque sería irresponsable, pero si nos causa mucha extrañeza y suspicacia que las protestas que se están dando en Colombia tienen el mismo formato de Venezuela, el tipo de bloqueo en las calle, el uso de las bombas molotov, el ataque hacia algunos miembros de la policía y la respuesta de los agentes de la seguridad de la represión de la protesta, nosotros hemos visto como recientemente algunos voceros del oficialismo han dicho que la situación de la guerra se va a hacer es en Colombia y no en territorio venezolano, esto genera mucha suspicacia”, dijo el vocero.

Indicó que son respetuosos de la protesta que se lleva en esta región de frontera, y que se debe buscar un diálogo entre las partes.