Comunidad del Catatumbo piden revisar dinámica del corredor humanitario

Las autoridades en el Catatumbo piden una concertación con los promotores de los bloqueos para que se permita dar una dinámica más rápida y continua al corredor humanitario

Los mandatarios proponen que los vehículos con medicinas, elementos esenciales y alimentos puedan realizar el retorno en la misma jornada, para evitar desabastecimiento y aumento en los precios de operación.

Hermides Moncada, alcalde de Sardinata dijo que, “hay una situación que no es la más coherente, dejan salir el vehículo a Cúcuta para hacer el aprovisionamiento de estos víveres, pero que regresen el jueves, la mayoría de gente no tiene donde quedarse y someter a tener las personas tres días en Cúcuta no es la forma”.

Lea además: Autoridades adoptan medidas por paro nacional

Agregó que, “vamos a tratar de volver a enviar ese mensaje, que permitan la salida y se permita que se regresen el mismo día”.

El primer paso del corredor se realizó desde los municipios del Catatumbo hacia Cúcuta, los automotores podrán retornar este jueves.