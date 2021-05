Murió Daniel Zapata tras ser agredido durante el Paro Nacional en Bogotá

La alcadesa Clauida López confirmó la muerte del joven Daniel Alejandro Zapata, quien había permanecido en coma desde el pasado 5 mayo, presuntamente por un disparo que recibió por parte del ESMAD en el marco del Paro Nacional.

Sobre este hecho, la alcadesa aseguró que se presentaron cuatro inconsistencias sobre el ingreso de este joven al Hospital.

"No aparece en el listado de las 288 personas que si fueron reportadas. En el cruce que yo misma hice con las organizaciones de DD.HH. la semana pasada él no aparecia. Le hemos pedido a todos los hospitales que nos reporten cualquier lesionado que haya entrado por protestas así sea por sospecha tampoco lo había reportado el hospital donde estuvo, no llegó por ambulancia porque tampoco lo reportó la ambulancia, el hospital solicitó UCI no covid pero no dijo cual era la razón... tenemos 4 anomalías aquí, porque en 3 ocasiones nos hubieran dicho algo pero nunca paso", dijo Clauida López.

Es por esto que la Secretaría Distrital de Salud será la encargada de investigar que fue lo que pasó con este caso.