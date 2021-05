Ejército resguarda los peajes para evitar que sean incinerados / ()

Las autoridades en todo el país se encuentran en alerta ante los diferentes hechos que se han presentado en la regiones, en donde durante las manifestaciones del paro nacional se han generado ataques a varias estructuras públicas y privadas que no tienen nada que ver con las reclamaciones.



Los actos vandálicos contra supermercados que han sido saqueados y peajes que fueron quemados han sido rechazados por las comunidades, y ante esto las autoridades han entrado a respaldar estas estos establecimientos para evitar que puedan sufrir más afectaciones.



El General Marcos Pinto comandante de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, le dijo a Caracol Radio que dentro de las funciones que tienen es garantizar la seguridad de todas las poblaciones y por esto se mantiene un pie de fuerza en los peajes para contrarrestar cualquier ataque que busque incinerarlos.



“El Ejército Nacional viene cumpliendo su misión constitucional que es la protección del estado y sus recursos, ese estado está representado por la población la que marcha y la que no marcha, además el territorio, los recursos y la soberanía que permiten que el estado funcione. Hemos visto en algunas manifestaciones que han quemado los peajes y que han atacado algunas instalaciones públicas por esto lo que hemos hecho en el oriente del país es cuando tenemos información anticiparnos y acompañar a la policía en esta protección de la infraestructura".

"Eso obedece a lo que ha pasado en otras regiones donde han quemado los peajes y lo único que estamos haciendo es prevenir para que no se presente, lo de qué si el cobro es válido o no es una función que no corresponde al ejército y lo que hacemos en la protección del estado y los recursos” dijo el alto militar.



Se ha hecho el llamado para mantener las protestas pacíficas y que se pueda ejercer los derechos constitucionales sin ninguna alteración al orden público en Arauca, Santander y Norte de Santander.