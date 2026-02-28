Comunidades de Villa del Rosario bloquean el Anillo Vial Oriental

Norte de Santander.

Habitantes de varios sectores del municipio de Villa del Rosario realizan una jornada de protesta sobre el Anillo Vial Oriental para exigir soluciones frente a las constantes fallas en el servicio de agua potable y presuntas irregularidades en la facturación del servicio.

La manifestación fue liderada por comunidades de los barrios Colinas de Vista Hermosa, Altos de La Sierra y Navarro Wolf, quienes decidieron bloquear uno de los carriles de la vía como medida de presión ante lo que califican como años de abandono institucional.

Yaice Peña Clavijo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres de Colinas de Vista Hermosa, aseguró que la problemática no es reciente y que los residentes llevan más de 30 años enfrentando deficiencias en el suministro.

“Vivimos desde hace más de 30 años con un mal servicio del agua. Nos llega tres veces al mes, un solo día, desde las ocho de la noche hasta las diez de la mañana, y nos toca trasnochar para recoger agua que nos dure varios días”, afirmó.

A esta situación se suma, según denuncian, una presunta mala facturación que comenzó desde noviembre del año pasado, donde usuarios de estrato 2 estarían recibiendo cobros equivalentes a estratos más altos.

“Somos estrato 2 y nos cobran como estrato 4. Mi consumo promedio es de 11 metros cúbicos y me están facturando 36. Pasé de pagar 60.000 pesos a 140.000 de un mes a otro”, explicó Peña.

La líder comunitaria también señaló inconsistencias en los periodos de facturación y cobros adicionales que, según afirma, no corresponden al servicio recibido.

Por ello, exigen una revisión técnica de los contadores y una corrección inmediata de los recibos.

“Que vengan y hagan una buena lectura y nos cobren lo que es. No pueden cobrarnos como si tuviéramos un servicio continuo cuando el agua casi no llega”, manifestó.

Los habitantes aseguran que anteriormente ya habían sostenido reuniones con representantes de la empresa prestadora del servicio, en las que se establecieron compromisos que, según indican, no fueron cumplidos.

“Hace un año vinieron, hicimos acuerdos, pero nunca regresaron. Solo aparecen cuando hacemos cierres y protestas”, agregó.

Durante la jornada, los manifestantes mantienen bloqueado un carril del Anillo Vial Oriental, permitiendo el paso parcial de vehículos, y advirtieron que permanecerían en el lugar hasta recibir la presencia de funcionarios con capacidad de decisión.

“Vamos a estar aquí hasta que llegue alguien que nos dé una solución real, no llamadas ni promesas”, señaló la vocera comunitaria.

Las comunidades también denunciaron afectaciones en la infraestructura vial del sector y aseguran que gran parte de las reparaciones han sido asumidas con recursos propios ante la falta de intervención estatal.