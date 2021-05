Bloqueos reducen productividad del gremio de arcilla en Norte de Santander

Uno de los sectores productivos del departamento más afectados por el paro nacional es el gremio de la arcilla, el cual reporta una reducción del 60% en su capacidad operativa.

Los bloqueos no permiten el traslado de insumos, personal y despacho de pedidos lo que terminara impactando negativamente los indicadores y la estabilidad en corto tiempo.

Un grupo de industriales decidieron suspender la producción mientras se retorna a la normalidad, otros decidieron operar a puerta cerrada reduciendo un 60% su capacidad productiva.

Yeiner Gil, empresario del gremio dijo a Caracol Radio que, “las vías están cerradas, no podemos hacer venta, muchos de los insumos no han podido llegar a las plantas, como el carbón, la maquinaria, de manera particular estoy esperando que llegue una maquinaria, una retroexcavadora no ha podido llegar porque no hay vía”.

Los empresarios del gremio esperan que las autoridades logren un acuerdo en los próximos días para levantar los bloqueos en las carreteras y se logre reactivar la productividad.