Transcaribe: la verdad (parte 2) /

El alcalde Dau encuentra un Transcaribe en crisis debido a la alta informalidad que compite directamente con el sistema y el déficit por los 62.000 millones de pesos que los anteriores mandatarios nunca giraron.

La tarifa para el año 2019 era de 2.500 pesos, pero todos estos problemas obligaron a programar un incremento que para el año 2020 fue de 700 pesos (el alcalde solo autorizó 100 pesos) y para el año 2021, el aumento a la tarifa programado es de 2.900 pesos (Dau aún no lo ha autorizado). Si se aplicaran estas alzas, los cartageneros tendríamos que pagar 6.200 pesos por pasaje, pero hoy solo estamos pagando 2.600 pesos.

No subir la tarifa, no hacer control a la informalidad e ilegalidad y no enviar el dinero para chatarrización y compra de buses nuevos, traen consigo consecuencias; actualmente están cursando dos demandas por valor de 1.5 billones de pesos en contra del Distrito de Cartagena por parte de los dos operadores privados, quienes reclaman que no se cumplió con lo pactado y eso les ha ocasionado pérdidas multimillonarias.

Entremos ahora en el lio del recaudo, Transcaribe “gratis”.

A través de una licitación que ganó la empresa Colcard, se adjudicó el recaudo de los dineros que ingresan al sistema. Esta empresa se encarga de cobrar los pasajes diariamente y enviar el dinero recaudado a una fiducia.

Colcard está conformada por dos empresas, Smarmatic que es el musculo financiero y Dataprom que es quien tiene el conocimiento y la experiencia de muchos años en Curitiba, Brasil. Esta relación ha estado rodeada de muchos problemas y desacuerdos internos, y se presume que ello desencadenó la última crisis que vivió el sistema. Alegando falta de pago, Dataprom decide unilateralmente suspender (en 2 ocasiones) el recaudo y control del sistema, lo que obligó a que Transcaribe siguiera funcionando sin que hubiera quien cobrara. Para los usuarios el transporte fue gratis, pero todos sabemos que el Distrito tendrá que pagar por ese servicio prestado.

Ante las conocidas disputas internas, Colcard se ha vuelto errática en la prestación de sus procesos y servicios, tanto así que se le han abierto 14 procesos de multas y ha sido efectivamente multada en tres ocasiones, pero esta vez fueron muy lejos, al dejar a Cartagena sin recaudo del SITM.

Como pudieron leer en el anterior artículo y en este, no es un solo problema el que afecta a Transcaribe, sino el cumulo de malas decisiones por parte de diferentes actores, que año tras año han ido incrementando la crisis. Pero intentaré brindar algunas recomendaciones que ayudarían a mitigar los problemas antes descritos.

A mi juicio, lo más importante es buscar los 62.000 millones que se le adeudan al sistema por parte de la Alcaldía, entendiendo que ninguna entidad financiera le quiere prestar ese dinero; la salida más viable es entregar ese tramo operado por Transcaribe a los actuales operadores, quienes ya tienen la experiencia y conocen la ciudad, y si esta idea no los convence o le surgen detractores, siempre es posible abrir una nueva licitación, solo hay que encontrar una empresa interesada en operar ese tramo. Se requiere ponerle fin al Transcaribe Operador, de lo contrario el sistema nunca va a ser viable.

Otra acción necesaria, es la de finalizar el contrato de recaudo utilizando los mecanismos legales. La falta de prestación del servicio es causal inmediata de terminación, además de las multas ya impuestas. Este es un negocio de 200.000 millones de pesos, y de seguro existen muchísimas empresas serias y con experiencia interesadas en el recaudo del sistema.

Por último, chatarrizar todos los buses de una buena vez. Transcaribe está planeado para funcionar en el 100% de la ciudad, no deberían existir buses distintos a los del SITM. Y si adicionalmente se combate y controla la informalidad e ilegalidad, probablemente el sistema sea supremamente rentable.