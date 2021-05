Denuncian aglomeraciones en vacunación a afiliados de Nueva EPS en Sogamoso

Esta sería la segunda vez en la que usuarios serían citados y luego no vacunados.

Población de adultos mayores afiliados a la Nueva EPS, que asistieron muy temprano en la mañana de este martes 4 de mayo, a ponerse la vacuna contra el covid de primera y segunda dosis, cumpliendo el agendamiento previo, se quedaron esperando.

Sin embargo, cuando llegaron -según las denuncias- nadie los quizo atender: a unos les dijeron que no había vacunas, a otros que no reportaba asentamiento, y a otros que no había personal para vacunar.

Hernando Ospina gerente de la IPS Clinica Chía, encargada de la vacunación de los usuarios de la Nueva EPS en Sogamoso, sostuvo que “nosotros contamos con tres equipos de vacunación y un cuarto extra que se requiere para el almacenamiento de los biológicos, y hemos vivido desde que arrancó el Plan Nacional de Vacunación, en función de esta tarea diaria".

Sobre las denuncias explicó que "nosotros estábamos asistiendo rutinariamente en el Instituto Politécnico de Sogamoso, para realizar nuestras jornadas de vacunación, y sobre las 9pm de este lunes, informaron de la Secretaría de Salud de Sogamoso, a la coordinadora de nuestra sede de la ciudad, que no podíamos utilizar dicho politécnico este martes 4 de mayo, que no se autorizaba -por razones varias que son de sumario- para la vacunación, y se solicitó la autorización de que por lo menos nos dejaran vacunar a los primeros 30 pacientes citados a horas más tempranas para el martes 4 de mayo pero no fue posible, y fue allí donde se nos generó el inconveniente donde varios de nuestros usuarios tuvieron que esperar”.

Horas después, y al ver la aglomeración, las autoridades de salud municipales, cedieron a la solicitud elevada por la IPS, y autorizaron la realización de la jornada de vacunación.

“Los equipos de vacunación de nosotros, estuvieron haciendo la logística embalando las neveras con las temperaturas obligadas para mantener los biológicos, y continuamos la jornada de inmunización este martes, pues nos dieron permiso para poder vacunar. Tenemos una capacidad de vacunar alrededor de 250 personas diariamente. Seguramente por el retraso que hubo hoy, no podremos vacunarlos a todos, y haremos el re agendamiento para cumplir con una cita pronta”.

La EPS, la IPS, y la secretaría de Salud, se comprometieron a evaluar y corregir los errores en comunicación que generan este tipo de traumatismos en las jornadas de vacunación contra el Covid-19.

“Necesitamos ampliar nuestra comunicación con la secretaría de Salud, y que nos den más tiempo para que en alguna contingencia como la de hoy, podamos re direccionar o regentar a nuestros pacientes con tiempo para que nadie pierda su tiempo, y para que todos se vacunen la fecha que debe ser”, concluyó Ospina.

Lo que sí le solicitan a los ciudadanos, es que para evitar aglomeraciones en los puntos de vacunación, solamente asistan a inmunizarse contra el coronavirus luego de que la Clínica Chía se haya comunicado y agendado su cita para la aplicación del biológico.