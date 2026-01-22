Ernesto Samper anunció su voto por el Pacto Amplio y llamó a despolarizar la campaña presidencial

Política

El expresidente Ernesto Samper (@ernestosamperp) anunció que respaldará con su voto al Pacto Amplio en las próximas elecciones, al considerar que esta colectividad encarna la propuesta política más sólida del progresismo y el liberalismo en Colombia.

El pronunciamiento se dio tras el vencimiento del plazo para la inscripción de las consultas interpartidistas, en las que participarán distintos precandidatos presidenciales.

Samper explicó que tomará parte en la consulta del Pacto Amplio porque, a su juicio, ofrece una ruta política capaz de responder a los retos del país y de contribuir a la superación de la polarización.

“Quiero anunciar que votaré en la consulta del Pacto Amplio porque creo que ella representa la mejor alternativa progresista y liberal para Colombia”, señaló el exmandatario.

Asimismo, hizo un llamado a las precandidatas y precandidatos que aún no han definido su participación, así como a los sectores ubicados en el centro del espectro político, para que se sumen a alguna de las consultas de manera responsable y con vocación de diálogo. Según Samper, este paso es clave para reducir la confrontación política y fortalecer el debate democrático de cara a la campaña electoral.