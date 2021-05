Alcalde de Neiva pidió a manifestantes sentarse a dialogar /

En busca de evitar más alteraciones del orden público y con el objetivo de un pacto de no agresión, el mandatario invitó a dialogar a los líderes del paro en la ciudad.

El mandatario dijo que entiende el descontento de la ciudadanía ante la situación actual que enfrenta el país, y que aunque la salida a esos problemas generales no depende de él, sino del Gobierno Nacional, se ofreció para dialogar y buscar salidas, vías de entendimiento, y mediar ante el gobierno del presidente Iván Duque.

"Es por eso, que creemos que si bien la salida al clamor del pueblo colombiano, a ese inconformismo, no depende de nosotros sino del gobierno central, sí podemos ayudar en dos aspectos. Uno, a ser puentes de comunicación entre los manifestantes y el gobierno para buscar una salida, y dos, buscar un cese de hostilidades que regrese la seguridad y tranquilidad a la ciudad, y de paso evite situaciones a futuro, qué lamentar.

Así que este es un llamado a los organizadores de estas protestas, un llamado al diálogo, al entendimiento, al respeto. Hoy les tiendo la mano para que como un servidor más, pueda hacer que esas solicitudes sean escuchadas y atendidas, pero a la vez, los invito a que paremos ya los ataques y busquemos soluciones definitivas.

La violencia no deja nada bueno, y entre confrontación y confrontación, algo malo puede suceder y es tiempo de parar", dijo el mandatario.

El mandatario pidió a los manifestantes definir unos voceros que se puedan comunicar con él o que le permitan participar de las manifestaciones y buscar desde allí los caminos de entendimiento.

"Yo les pido el favor que me localicen o me digan con quién me puedo comunicar y me consideren como un amigo más que les quiere ayudar a buscar soluciones. No podemos seguir atacándonos entre nosotros mismos, necesitamos buscar salidas", agregó.