Realizaron jornada de recuperación en parque de Los Alcatraces de Cartagena

La Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), la Fundación Tu Cultura, el Hotel Santa Clara, la Fundación Pulso Verde, Fundaraiz, Welcome to Bussines Trip, el Hotel In, Pacaribe y la Oficina de Espacio Público y Movilidad realizaron una jornada de recuperación del parque de Los Alcatraces, ubicado en la avenida Santander de Cartagena.

La actividad inició con la limpieza y poda del terreno por parte de los aprendices del taller de jardinería, maestros y jardineros de la Etcar, retirando alrededor de 20 metros cúbicos de material vegetal, biomas, escombro y basura.

Una vez despejado el terreno, se sembraron nueve uvitas de playa, una planta arbórea que se adapta bien a las zonas costeras y es resistente a los climas cálidos y semidesérticos; según el cuidado que se le haga, puede crecer como arbusto o como árbol.

El director general de la Etcar, Rafael Cuesta Castro expresó que “estamos en conversaciones con el Hotel San Clara para aunar esfuerzos en la recuperación de este espacio verde que complementa y embellece la escultura ‘Los Alcatraces’ del maestro Eladio Gil”.