Cúcuta marchó en paz y protestó por la reforma tributaria

Miles de personas en la ciudad de Cúcuta participaron en las cuatro marchas que fueron convocadas por diferentes sectores, para protestar por la reforma tributaria que ha sido gestionada por el Gobierno Nacional ante el congreso de la República.



Durante los movilizaciones no se presentaron mayores inconvenientes y las personas recorrieron las principales calles de la ciudad mostrando el inconformismo con el actual gobierno, y pidiendo que se busquen otras alternativas de recaudo para no continuar con el paro nacional.



El general Oscar Moreno Comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se realizó el acompañamiento a todos los marchantes durante las horas del día y se mostró un gran ejemplo de cómo se puede realizar este ejercicio establecido dentro de la Constitución de Colombia.



“Estuvimos dialogando con todos los líderes de las movilizaciones y las concentraciones, todo este compromiso llevó a efectuar un evento democrático con toda la seguridad y todos los niveles de convivencia, pudimos evidenciar que en cada momento del día hubo el acompañamiento institucional y esa era la dinámica con la que organizamos, fue un comportamiento destacado de nuestros ciudadanos y de nuestros jóvenes, es la muestra clara que Cúcuta va hacia el camino de fortalecer su visibilidad”, dijo el general.



Las autoridades resultaron el gran comportamiento que se presentó durante esta jornada sin embargo se evidenció el daño de una valla publicitaria de el ex senador Álvaro Uribe Vélez, y unos pocos graffitis que fueron pintados en las puertas de establecimientos comerciales en el centro de Cúcuta.



Norte de Santander



El gran ejemplo que establecieron las personas al oriente del país durante las movilizaciones que se desarrollaron en este miércoles 28 de abril, se evidenció de igual forma a municipios como Tibú, Pamplona, Ocaña y Chinácota entre otros que salieron a protestar por las medidas establecidas por el gobierno nacional.



Las marchas congregaron a una gran cantidad de personas que salieron a las calles en motocicletas, vehículos y caminando para mostrar sin conformismo con el recaudo de más de 28 billones de pesos que pretende hacer el gobierno mediante la reforma tributaria.



El coronel Carlos Martínez quién es el comandante de la Policía en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que la ciudadanía mostró una gran empatía con las normas y que sólo en Ocaña fue que se hicieron dos capturas por el taponamiento de una de las vías nacionales que comunica a esta población.



“Podemos dar un parte positivo a la comunidad de esta jornada nacional de protesta, tuvimos 10 eventos en el departamento a excepción de un bloqueo que realizaron unas personas en Ocaña en la vía nacional, allí tocó proceder después de que intervino la alcaldía, la Personería y la Defensoría Del Pueblo pidiendo que despejaran la vía, ante la negativa intervino la policía nacional y tuvimos dos capturas por ataque a funcionario público e igualmente por obstaculizar la vía y lesiones personales a bien ajeno, estas personas fueron ya puestas a disposición de la fiscalía, no tenemos hechos que lamentar afortunadamente en la jurisdicción y seguimos en alerta”, dijo el coronel.

Se ha indicado que se mantendrán los controles a lo largo de las próximas horas para de igual forma poder acompañar y coordinar la jornada de protesta que se puede presentar el 1 de mayo Día del trabajo.