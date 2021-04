Boyacá eleva a roja la alerta hospitalaria por Covid-19

De acuerdo con la circular No. 131 emitida por la secretaría de Salud del departamento de Boyacá, el departamento de Boyacá tuvo que incrementar la alerta hospitalaria en medio de la atención de la pandemia.

Teniendo en cuenta LA DECLARATORIA DE ALERTA NARANJA HOSPITALARIA, emitida por esta Secretaria mediante Circular No 112 del 16 de Abril de 2021 y de acuerdo al comportamiento en la capacidad de respuesta que se ha venido presentado con el aumento de casos positivos, el desabastecimiento de gases medicinales especialmente oxígeno en el país y la alta ocupación de los servicios de UCI Adultos y Hospitalización Adultos, especialmente los días 26 y 27 de abril de 2021 con un 79,67 % y 78,35 % respectivamente, se hace necesario realizar el cambio de alerta hospitalaria pasando de ALERTA NARANJA A ALERTA ROJA en el Departamento de Boyacá.

Se insta a los prestadores de servicios de salud de la Red Pública y Privada al cumplimiento de acciones tales como:

La restricción de cirugía ambulatoria y procedimientos no urgentes: se deben suspender las cirugías no urgentes, que no tengan grave afectación o riesgo sobre la vida o complicaciones de las patologías de las personas, “teniendo en cuenta la alta demanda de pacientes en estos servicios y el desabastecimiento de gases medicinales especialmente oxigeno que se presenta actualmente en el país y que pueden poner en riesgo la continuidad de la prestación de los servicios hospitalarios”, sostiene la comunicación escrita.

En segundo plano, los prestadores de servicios de salud del Departamento deberán “priorizar las acciones de su plan de expansión y/o de reorganización de servicios asistenciales orientadas a garantizar la disponibilidad del talento humano en salud requerido, los equipos biomédicos suficientes, los insumos médicos y medicamentos necesarios, incluyendo los elementos de protección personal, así como la capacidad instalada de camas hospitalarias y unidades de cuidado intensivo, tanto para pacientes diagnosticados con COVID- 19 como para las otras causas que lo requieran”.

De otro lado también se insta a los prestadores de servicios de salud de la Red Pública y Privada “para que al interior de sus Instituciones se realice el respectivo análisis y determinen las acciones que deben permanecer activas y las que deben iniciar su proceso de reactivación, lo anterior de acuerdo a lo descrito en el Plan de Contingencia y en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por cada Prestador”.

De acuerdo con el secretario de salud de Boyacá, Jairo Mauricio Santoyo, la declaratoria de Alerta Roja “se encuentra en el marco de lo establecido en la Circular No 031 del 09 de Febrero de 2021, y es expedida con el fin de dar a conocer esta información a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, EAPB, Entes territoriales y comunidad en general”.