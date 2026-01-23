“Estrellas Águila honra a las leyendas del fútbol colombiano”: Sergio Rincon, Bavaria

La segunda Gala de Estrellas Águila tuvo lugar este jueves 22 de enero en el Movistar Arena. La ceremonia tuvo la presencia de las principales figuras del fútbol colombiano y fueron elegidos los mejores, tanto de la rama masculina como de la femenina.

El mejor jugador del 2025 fue Hugo Rodallega, quien a su vez se llevó el premio al mejor delantero. El mejor entrenador fue Alfredo Arias, del Junior, mientras que jugadores como Dayro Moreno, Jorman Campuzano, entre otros, hicieron parte del equipo ideal del 2025.

En La Polémica de Caracol Radio, habló el presidente de Bavaria, Sergio Rincón, quien se refirió a la importancia que ha cobrado esta gala con apenas dos ediciones realizadas.

“El año pasado estábamos en la primera gala y hablamos para dónde iba esto, ¿qué tan grande iba a ser? Yo creo que hemos visto una evolución muy rápida, más rápida de lo que esperábamos. 400 mil personas emitieron un voto durante el año. Ha cogido una atracción increíble. Cada vez más acertados, más cercanos al sentimiento general. Los mismos jugadores empiezan a sentir una ambición de ganarse ese premio, de ser los favoritos del hincha", fueron las palabras iniciales de Sergio Rincón.