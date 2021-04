Concejo estaría usando equipos de un camarógrafo sin definirle su contrato

El Sindicato de Servidores Públicos de Colombia, puso en conocimiento ante la opinión pública un hecho que está afectando al camarógrafo y excontratista, José Antonio Aguilar Navarro, por falta de respuestas por parte del Concejo Distrital de Cartagena.

De acuerdo con la denuncia, la corporación edilicia viene utilizando los equipos de trabajo del excontratista como una cámara profesional avaluada en cinco millones de pesos, para realizar las transmisiones virtuales de cada una de las sesiones. Esta situación se viene dando sin que todavía se dé una solución al contrato laboral de Aguilar Navarro.

José Antonio, llevaba más de diez años vinculado a la corporación edilicia como camarógrafo, sin embargo, en esta vigencia el presidente del cabildo le habría manifestado que sin respaldo político no podía ser contratado.

“Entré hace 11 años. El presidente me dijo que, si tenía un apoyo político, él me apoyaba. Dejé los equipos míos para ver si de pronto me llamaban, metí un derecho de petición y no me respondieron, ahora instauré una acción de tutela porque están utilizando mis cámaras y ya se van acabar las sesiones sin que me solucionen nada”, aseguró Aguilar Navarro a Caracol Radio.

La tutela fue instaurada por presunta vulneración del derecho al trabajo.