Conozca los requisitos para aplicar al programa Mejoramiento de Vivienda

Más de 41 barrios serán beneficiados con el programa Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Prioritario en el Distrito. Para aplicar a este beneficio, la vivienda postulada no debe superar el monto de $81 millones.

El inmueble no debe estar agrietados, ni su estructura ser en madera, no estar ubicada en zonas de alto riesgo, que su uso no sea de carácter institucional, comercial o educativo.

Para aplicar a esta oportunidad de mejora debe tener en cuenta la siguiente:

1.Copia del impuesto predial, con avalúo catastral igual o inferior a ochenta y un millón de pesos ($ 81.000.000).

2.Copia del documento que acredite la propiedad o posesión de la vivienda (bien sea escritura protocolaria, certificado de libertad y tradición, declaración de posesión).

3.Copia de un servicio público de la vivienda (energía, agua o gas).

4.Copia de la hoja del SISBEN (en cualquiera de los grupos A, B y C).

5.Copia de la cédula de ciudadanía del postulante.

La documentación debe ser enviada los siguientes canales de comunicación postulacionesviviendasaludable@gmail.com o al número de Whatsapp 324 2028378, con los datos de contacto completos y escribiendo en el asunto Postulación Mejoramiento de Vivienda.