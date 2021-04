Teresita Román de Zurek recibirá reconocimiento a toda una vida

En la décimo sexta versión de Premios La Barra – Elite Professional que se llevará a cabo de manera virtual el próximo 11 de mayo, Axioma y Revista La Barra entregarán el reconocimiento a “Toda una vida de Trabajo” a la cartagenera, cocinera y escritora Teresita Román de Zurek.

Teresita, como le llaman cariñosamente a sus 95 años, recuerda que su amor por la comida la llevó a construir quizás uno de los primeros libros de recetas de Colombia en el que rescata y le da vida a esas preparaciones que se hacían en su casa, en otras cocinas y a todas aquellas que compartían en tradicionales calles de la bella Cartagena de Indias.

Y es que hablar de Teresita Román Zurek es conversar sobre esos platos tradicionales de la gastronomía cartagenera y de ese reconocido libro llamado “Cartagena de Indias en la Olla” que publicó en el año 1963, gracias al apoyo de su tía Amparo Román de Vélez, y su hermana Olga Román Vélez, quienes durante dos años recolectaron, prepararon y escribieron una a una las más de 1.400 recetas que rescataron. La finalidad era estandarizar, unificar cantidades, para llegar a la que, para ella, fuera la mejor versión de cada plato. Y esto permitiría mantener viva la gastronomía tradicional de la región Caribe, pues era un libro para la gente.

Pese a que en muchas editoriales les cerraron las puertas, pues no era común realizar un libro de recetas colombianas, y menos si era escrito por tres mujeres de provincia sin ningún tipo de experiencia literaria. Con la insistencia y constancia que la caracteriza, decidió viajar a Medellín para buscar una editorial que se interesara por su libro y es así como despierta el interés de la Editorial Bedout para darle vida a su proyecto. Actualmente el libro es distribuido por Ediciones Gamma.

“Cartagena de Indias en la Olla”, además de ser un grandioso recetario sobre la cocina cartagenera, resultado exquisito de un mestizaje en el que varias influencias, sabores y saberes de diferentes partes del mundo convergen en América, fusionándose con la cocina amerindia y dando paso a una nueva cocina criolla, rica, sabrosa y fabulosa, es un modelo de documento en el cual el contexto de la ciudad, su historia y cultura culinaria aportan elementos para comprender la cocina de esta ciudad de una manera más amplia, señala Carlos Enrique “Toto” Sánchez R, investigador y miembro del comité asesor de Premios La Barra – Elite Professional.

Hoy, el libro Cartagena de Indias en la Olla cuenta con más de 36 ediciones en español e inglés, ha recibido innumerables premios y se ha consolidado a lo largo de los años, como un referente y uno de los libros más vendidos sobre cocina en Colombia.

Teresita Román, toda una vida de constancia y trabajo

Para Teresita Román de Zurek, el reconocimiento de Toda una vida de Trabajo de Premios La Barra: “Es todo lo que siempre ha querido” pues asegura que: “¡Quién pierde el interés, pierde la vida! Este reconocimiento representa un premio a esa gran curiosidad, a atreverse a pensar en grande, a esa lucha por las mujeres en lograr un espacio en el mundo colombiano. Además, agrega que, con disciplina, trabajo y esfuerzo todo se logra”.

Su nieto Sergio Londoño Zurek, quien custodia la historia y la tradición de su abuela, habla con admiración de ella y afirma que “Es todo un ejemplo para seguir, es un torbellino, se ha atrevido a hacer camino al andar, a meterse donde antes las mujeres no tenían cabida”.

Además, recuerda que no hay un espacio en tiendas grandes o pequeñas donde su abuela no ofrezca su libro. Esa capacidad es lo que la hace grande, pues sabe que si ella no lo hace se pierde lo que hasta el momento ha logrado y es importante que los nuevos chef y cocineros conozcan de dónde venimos, puedan honrar la cocina y exaltar esos fogones de antaño.

Teresita Román de Zurek, exploradora de la gastronomía colombiana, recibirá este 11 de mayo en la gala de Premios La Barra. “este es el reconocimiento al trabajo incansablemente en el rescate y conservación de la comida tradicional colombiana especialmente la de la región Caribe” asegura Juan Pablo Tettay, Editor de la Revista La Barra.