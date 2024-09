Champions League: Así quedó la tabla tras el triunfo del PSG y el empate del City

La Champions League inició su nuevo formato el pasado martes con atractivos partidos y un primer líder que, al parecer, una vez termine la primera fecha, se mantendrá en la primera posición debido a la diferencia de gol que pudo sacar, como es el caso del Bayern Múnich, que le propició una tremenda goleada 9-2 al Dinamo Zagreb.

Otros de los partidos atractivos que tuvo el primer día de encuentros fue el triunfo en calidad de visitante de Liverpool ante Milán 1-3. Asimismo, Real Madrid, el vigente campeón, sufrió, pero se pudo imponer en el Santiago Bernabéu 3-1 al Stuttgart de Alemania.

Resultados del día miércoles

Este miércoles continuó la fecha 1 con más compromisos. Manchester City e Inter de Milán prometían un encuentro lleno de goles, pero la reedición de la final del 2022-20223 terminó sin goles en el Etihad. Por su parte, PSG se estrenó con una victoria sufrida por la mínima diferencia ante el Girona, gracias al autogol del arquero Paulo Gazzaniga al minuto 90.

Entretanto, Bolonia disputó su primer partido en la historia de la Champions, pero terminó igualado sin goles contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Celtic de Escocia, logró la segunda mayor goleada de la jornada, con su resultado de 5-1 contra Slovan Bratislava de Eslovaquia.

Este jueves seguirá la fecha 1 de la Champions League con partidos como Atalanta vs. Arsenal, Atlético de Madrid vs. Leipzig o Mónaco vs. Barcelona.

¿Por qué ahora es solo una tabla de posiciones?

La UEFA decidió cambiar, desde la presente edición, el formato de la competencia. Se eliminó la fase de grupos y quedó la instancia de Liga, en la que están los 36 equipos, los cuales se enfrentan con ocho rivales diferentes a partido único. Los primeros ocho al finalizar la fase, clasifican a octavos de final, mientras que del puesto 19 al 24 se juegan un play off buscando los otros clasificados.

Así va la tabla de posiciones