Pedimos reducir horario de toque de queda en Armenia: comerciantes

Propietarios de gastrobares y comerciantes de establecimientos nocturnos solicitaron a la alcaldía de Armenia reducir el horario de toque de queda, es decir que no empiece a las 10 sino a las 12 de la medía noche.

Jorge Iván ángel Botero comerciante de la capital del Quindío señaló que la actual medida los está llevando a la quiebra ya que las personas no salen y el servicio a domicilio también se disminuye lo que no hace competitivo al sector.

Dentro de los compromiso adquiridos por parte de la institucionalidad esta, no estigmatizar los gastrobares, ya que existe el imaginario de que lo contagios se dan en lugares como bares y restaurantes, cuando en realidad la mayoría de los casos se da por descuido en las medias de bioseguridad como no usar el tapabocas, no lavarse las manos y realizar reuniones en espacios cerrados donde no hay suficiente ventilación.

Con el lema "No queremos cerrar la puertas de nuestro municipio", la Alcaldía de Circasia a través de la secretaría de Gobierno visitaron el sector comercial de la localidad con el fin de reiterar el llamado al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social con el que se busca evitar el aumento de los contagios por Covid-19 en este tercer pico de la pandemia.