Pareja LGTBI denunció brutal agresión física 

Tato Cortés y Beto González es una pareja LGTBI, que el pasado 11 de abril estaban en su apartamento en el barrio Calvo Sur y -como de costumbre- salieron a pasear a su mascota en su conjunto residencial, cuando 3 hombres empezaron a gritarles insultos homofóbicos.

"Nosotros íbamos pasando y uno de los chicos nos gritó: 'allá va ese par de maricas con los que tenemos problemas'. Tato se devuelve no con el ánimo de pelear ni nada, solamente a decirle: '¿Cuál es tu problema?'; a lo que ese sujeto de una vez se levantó y le pegó un puño en la cara", dijeron.

A pesar de esto, Tato y Beto no querían más problemas, y les dieron la espalda a los sujetos, pero todo empeoró.

"En el momento en que ya nos íbamos a ir, por detrás a Beto le pegaron un puño y ya todos estos tipos nos empezaron a pegar y de un momento a otro mientras nosotros estábamos como distraídos y tratándonos de defender, un tipo salió de unos arbustos y me dio una patada en las costillas... ahí además me reventó la cara, caí inconsciente y solo veía como esos 3 sujetos me golpeaban a mi a mi novio en el suelo, fue horrible", dijo.

Al llegar al hospital este fue el parte médico que le dieron a la pareja.

¡La homofobia mata!

Bogotá rechaza todo tipo de violencias, especialmente las basadas en prejuicios. Conocimos este caso hace 3 días y hemos dado asesoría sobre el proceso jurídico para Luis y su novio. Estamos pendientes del avance a cargo de @FiscaliaCol y @PoliciaBogota https://t.co/wMakZHynKI — 🏳️‍🌈#SePuedeSer🏳️‍⚧️ (@SePuedeSer) April 17, 2021

"Los doctores me hacen una radiografía y me dicen que tengo la costillas 9 y 10 fracturada, ya lo de mi novio era más complicado porque a él le tenía que coser su labio un cirujano plástico... recibimos más de un mes de incapacidad", aseguraron.

Ellos denunciaron de inmediato estos hechos y actualmente varios grupos defensores de los derechos humanos de la comunidad LGTBI los están ayudando y asesorando para llevar este caso ante la justicia, por lo pronto se siguen recuperando en su hogar y esperan que esto hechos no vuelvan a ocurrir.

"Yo miraba a Beto en el hospital y solo decíamos que esto nos pasó para ser más fuertes y amarnos más, además para seguir luchando para que ni en este país y ni en esta ciudad sigan pasando estos hechos de total homofobia".