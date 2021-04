Alexandrith Sarmiento: un mes sin noticias ni culpables

Treinta días han pasado desde que Alexandrith Sarmiento tuvo el último contacto con sus familiares, desde entonces todo es incertidumbre.

La adolescente salió con un tío político a conducir motocicleta en el balneario de Punta Canoa, sin embargo, pese a que en un principio se manejó la hipótesis de un ahogamiento, sus familiares descartan esa posibilidad.

"No veo avance en la investigación, yo no quiero que el caso de mi hija se quede sin resolver, la estamos esperando en casa con los brazos abiertos. Hoy la justicia no ha generado ni siquiera una captura, por eso pido justicia", expresó Alexander Sarmiento, padre de la menor.

En Bayunca no saben nada, en El Líbano, lugar donde también frecuentaba Alexandrith, también quieren tenerla de vuelta, sin embargo, pasa el tiempo sin que pueda llegar a feliz término esta historia.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana y la Alcaldía mantienen la recompensa de 20 millones de pesos para quien dé información que permita ubicarla.