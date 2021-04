La Clínica de Oftalmología San Diego, habilitó 36 camas UCRI

Entidades relacionadas con el sector de la salud en Antioquia, siguen sumando esfuerzos para fortalecer las unidades de cuidados intensivos que atienden pacientes con complicaciones por el Covid-19. El más reciente aporte lo hizo la Clínica de Oftalmología San Diego de Medellín, entidad que cedió de manera temporal un espacio de mil metros cuadrados en los que se habilitaron 36 camas de Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI), completamente acondicionadas. Estas unidades serán operadas por Neuromédica, con el respaldo de la EPS SURA.

Esta ayuda de carácter humanitario no limita ni pone en riesgo a los usuarios de la clínica oftalmológica de Medellín, porque está aislado de los demás espacios, detalló la entidad en un comunicado.

“El momento que vive no solo Medellín, sino el país y el mundo, por causa de esta pandemia, requiere la solidaridad de las personas y las entidades que estamos en capacidad de ayudar. La Clínica de Oftalmología Sandiego no es ajena a esta situación humanitaria; pensamos en los pacientes y en sus familiares que no tienen dónde llevarlos porque se ha copado la capacidad hospitalaria”, aseguró Francisco Javier Londoño Posada, gerente general de la clínica.

La nueva unidad estará activada inicialmente durante un mes y prestará atención durante 24 horas. Se aclaró además, que en este lugar se recibirán pacientes que han sido remitidos por otros centros de salud y que, por su estado, necesitan asistencia con oxígeno, pero no intubación; en caso de requerirlo, se hará este procedimiento y se trasladarán a otras instituciones.